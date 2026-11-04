Mantan Gelandang Real Madrid Beri Saran kepada Vinicius agar Tetap Jadi Pilihan Jose Mourinho

JawaPos.com - Kebangkitan Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho mulai memberikan identitas permainan yang lebih jelas. Namun, kembalinya Vinicius Junior setelah menjalani skorsing berpotensi menjadi ujian baru bagi keseimbangan tim yang mulai terbentuk.

Mantan gelandang Real Madrid, Alvaro Benito, menilai Vinicius harus mampu menyesuaikan diri dengan struktur permainan yang diterapkan Mourinho. Jika tidak, pemain asal Brasil itu berisiko kehilangan tempat di starting XI.

Real Madrid memang menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir tanpa kehadiran Vinicius. Selama sang penyerang menjalani skorsing di kompetisi domestik, Los Blancos berhasil meraih kemenangan beruntun.

Situasi tersebut sekaligus memperkuat posisi Yan Diomande. Penampilan impresif pemain tersebut membuat persaingan di lini serang semakin ketat, terutama untuk memperebutkan tempat di susunan pemain utama Mourinho.

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Berbicara dalam program El Larguero, Benito menilai Real Madrid mulai menemukan bentuk permainan terbaik setelah sempat kesulitan menjaga konsistensi pada awal musim.

Menurutnya, Los Blancos kini terlihat lebih solid sebagai sebuah tim dibandingkan sebelumnya.

“Kami sudah menemukan jalan kami sekarang, dan kita akan lihat apa yang terjadi ketika Vinicius kembali,” kata mantan gelandang itu, yang menambahkan bahwa Real Madrid “memberikan kesan sebagai tim yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya.”