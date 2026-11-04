Pelatih AEK Athens Puji Jose Mourinho Jelang Duel Kontra Real Madrid

Jose Mourinho puji penampilan Trent Alexander-Arnold saat Real Madrid menghadapi Racing Santander. (ig @realmadrid)
JawaPos.com - AEK Athens menyadari beratnya tantangan yang akan mereka hadapi ketika menjamu Real Madrid dalam lanjutan Liga Champions UEFA pada Rabu.
Menghadapi salah satu klub terbesar di dunia, tim asal Yunani tersebut akan berusaha meminimalkan kesalahan sekaligus memberikan perlawanan terbaik. Terlebih, Real Madrid datang dengan ambisi besar untuk membawa pulang tiga poin.
Pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, sebelumnya telah menegaskan pentingnya kemenangan dalam pertandingan tersebut. Ia juga memberikan sejumlah informasi mengenai kondisi dan susunan pemain timnya.
Di kubu lawan, pelatih AEK Athens, Marko Nikolic, tidak ragu memberikan pujian kepada Mourinho. Ia bahkan menyebut Real Madrid sebagai tim terbaik di dunia, meski menegaskan bahwa anak asuhnya tetap memiliki keyakinan untuk menciptakan kejutan.
Nikolic Akui Real Madrid Bukan Lawan Biasa
Melansir AS, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Nikolic terlebih dahulu membahas kondisi timnya yang sedang mengalami periode sulit.
AEK Athens tercatat menelan kekalahan dalam empat dari lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Meski demikian, Nikolic melihat pertandingan melawan Real Madrid sebagai kesempatan besar bagi timnya untuk menunjukkan perkembangan.
“Besok kami akan bertanding melawan klub terbesar di dunia. Sebuah tim yang penuh bintang, dan kami sangat antusias. Ini adalah pertandingan kandang ke-100 kami, di lapangan kami sendiri. Kami bertujuan untuk tampil kompetitif. Kami bermain di liga seperti Liga Yunani, dan kami melihatnya sebagai sebuah tantangan.”
“Namun semua orang perlu memahami bahwa kita sedang dalam proses pembelajaran yang dimulai sekitar 12-14 bulan lalu. Kita akan memberikan yang terbaik, tidak diragukan lagi. Tetapi ketahuilah bahwa ini adalah sebuah tantangan,” katanya.
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