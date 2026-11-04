Gelar Aksi Protes, Suporter Manchester United Lempar Bola Tenis ke Lapangan

Suporter Manchester United menggelar aksi protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer dan kebijakan Jim Ratcliffe dengan melemparkan bola tenis ke lapangan Old Trafford. (Istimewa)
JawaPos.com - Suporter Manchester United menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kondisi klub melalui aksi protes yang tidak biasa. Sejumlah pendukung melemparkan bola tenis ke lapangan Old Trafford saat pertandingan Liga Champions melawan AS Roma pada Selasa.
Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi yang telah direncanakan sebelumnya dan diumumkan melalui media sosial pada hari pertandingan. Para suporter bermaksud menyuarakan penolakan terhadap kepemilikan keluarga Glazer serta kebijakan pemilik saham minoritas, Jim Ratcliffe.
Menariknya, aksi protes berlangsung ketika Manchester United sedang berada dalam situasi sulit di lapangan. Tuan rumah bahkan sempat tertinggal dua gol dalam 18 menit pertama pertandingan.
Namun, Setan Merah justru berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dramatis 3-2. Hasil tersebut sekaligus memberikan dorongan besar bagi pelatih Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan.
Protes Berlangsung Saat Manchester United Tertinggal Dua Gol
Manchester United memasuki pertandingan melawan Roma dengan catatan sembilan laga tanpa kemenangan. Situasi semakin sulit setelah Matías Soulé membawa tim tamu unggul pada menit ke-11.
Tujuh menit berselang, Donyell Malen menggandakan keunggulan Roma melalui tendangan penalti. Pada saat bersamaan, sejumlah suporter mulai melancarkan aksi protes dengan melemparkan bola tenis dari tribun Stretford End.
Bruno Fernandes sempat menghidupkan harapan tuan rumah setelah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti. Setelah itu, Mattheus Cunha mencetak dua gol tambahan pada akhir babak kedua untuk memastikan kebangkitan luar biasa Manchester United.
Kemenangan 3-2 tersebut membuat Setan Merah berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal dua gol di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak Oktober 2021.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022