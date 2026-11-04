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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 18.01 WIB

Gelar Aksi Protes, Suporter Manchester United Lempar Bola Tenis ke Lapangan

Suporter Manchester United menggelar aksi protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer dan kebijakan Jim Ratcliffe dengan melemparkan bola tenis ke lapangan Old Trafford. (Istimewa) - Image

Suporter Manchester United menggelar aksi protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer dan kebijakan Jim Ratcliffe dengan melemparkan bola tenis ke lapangan Old Trafford. (Istimewa)

JawaPos.com - Suporter Manchester United menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kondisi klub melalui aksi protes yang tidak biasa. Sejumlah pendukung melemparkan bola tenis ke lapangan Old Trafford saat pertandingan Liga Champions melawan AS Roma pada Selasa.

Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi yang telah direncanakan sebelumnya dan diumumkan melalui media sosial pada hari pertandingan. Para suporter bermaksud menyuarakan penolakan terhadap kepemilikan keluarga Glazer serta kebijakan pemilik saham minoritas, Jim Ratcliffe.

Menariknya, aksi protes berlangsung ketika Manchester United sedang berada dalam situasi sulit di lapangan. Tuan rumah bahkan sempat tertinggal dua gol dalam 18 menit pertama pertandingan.

Namun, Setan Merah justru berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dramatis 3-2. Hasil tersebut sekaligus memberikan dorongan besar bagi pelatih Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan.

Protes Berlangsung Saat Manchester United Tertinggal Dua Gol

Manchester United memasuki pertandingan melawan Roma dengan catatan sembilan laga tanpa kemenangan. Situasi semakin sulit setelah Matías Soulé membawa tim tamu unggul pada menit ke-11.

Tujuh menit berselang, Donyell Malen menggandakan keunggulan Roma melalui tendangan penalti. Pada saat bersamaan, sejumlah suporter mulai melancarkan aksi protes dengan melemparkan bola tenis dari tribun Stretford End.

Bruno Fernandes sempat menghidupkan harapan tuan rumah setelah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti. Setelah itu, Mattheus Cunha mencetak dua gol tambahan pada akhir babak kedua untuk memastikan kebangkitan luar biasa Manchester United.

Kemenangan 3-2 tersebut membuat Setan Merah berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal dua gol di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak Oktober 2021.

Editor: Banu Adikara
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