Prediksi Skor Lens vs Como: Peforma Impresif Gli Azzurri Jadi Ancaman bagi Tuan Rumah

JawaPos.com - Pertandingan Lens vs Como pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 akan berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, Kamis (5/11/2026) dini hari WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin, tetapi Como datang dengan modal yang lebih baik setelah mencatatkan serangkaian hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Laga Lens vs Como dijadwalkan memulai kick-off pukul 03.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Lens untuk memperbaiki posisi di klasemen, sekaligus menjaga peluang mereka bersaing pada fase liga. Sementara itu, Como berambisi melanjutkan tren kemenangan dan membuktikan bahwa performa apik mereka bukan sekadar kejutan.

Sejauh tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Lens baru mengumpulkan tiga poin. Mereka mengawali kompetisi dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Praha. Namun, hasil tersebut tidak diikuti penampilan konsisten. Lens kemudian kalah 0-2 dari Sporting CP sebelum menelan kekalahan 0-3 ketika bertandang ke markas Club Brugge.

Dua kekalahan beruntun tersebut membuat posisi Lens semakin sulit. Mereka juga memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Catatan tidak pernah mencatatkan clean sheet dalam 16 pertandingan terakhir di Liga Champions menjadi perhatian tersendiri bagi tim asal Prancis tersebut.

Situasi Lens semakin menantang karena performa mereka di kompetisi domestik belum sepenuhnya stabil. Sempat meraih tiga kemenangan beruntun setelah Yannick Cahuzac mengambil alih kursi pelatih dari Dino Toppmoller, Lens kembali kehilangan poin ketika menghadapi Lille.

Dalam pertandingan tersebut, Lens harus mengakui keunggulan rival sekotanya setelah kebobolan gol Olivier Giroud pada menit-menit akhir. Kekalahan itu membuat mereka tertahan di posisi kesembilan klasemen Ligue 1.

Menghadapi Como, Cahuzac tentu membutuhkan respons berbeda dari anak asuhnya. Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan, tetapi Lens harus mampu memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin.

Di sisi lain, Como justru sedang berada dalam periode yang cukup bagus. Klub asuhan Cesc Fabregas tersebut sudah mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan Liga Champions. Salah satu hasil yang paling menarik perhatian adalah kemenangan 4-1 atas Manchester United pada matchday sebelumnya.