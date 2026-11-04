Prediksi RB Leipzig vs Manchester City: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman The Citizens

JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas RB Leipzig dalam lanjutan matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Red Bull Arena, Kamis, 5 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Namun, Manchester City datang dengan situasi yang kurang ideal setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Premier League. Sementara itu, RB Leipzig sedang berada dalam tren positif dan memiliki catatan kandang yang cukup mengesankan.

Pertandingan ini juga menghadirkan cerita menarik bagi Martín Demichelis. Pelatih RB Leipzig tersebut akan berhadapan dengan Manchester City, klub yang pernah dibelanya selama tiga musim, mulai 2013 hingga 2016.

Demichelis tercatat membuat 106 penampilan bersama The Citizens dan mencetak empat gol di seluruh kompetisi. Kini, ia memiliki kesempatan untuk menghadapi mantan klubnya dari pinggir lapangan dengan membawa Leipzig sebagai tuan rumah.

Manchester City sejauh ini sudah mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan fase liga. Mereka mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Porto dan AEK Athens, sebelum akhirnya kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain.

Hasil tersebut membuat posisi City belum sepenuhnya aman. Apalagi, performa mereka di kompetisi domestik juga sedang mengalami penurunan setelah kalah 1-2 dari Aston Villa dan tumbang 0-1 saat menghadapi Brighton & Hove Albion.

Dua kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Enzo Maresca. Manchester City perlu segera menemukan kembali konsistensi permainan, terutama dalam membangun serangan dan memaksimalkan peluang di depan gawang.

Sorotan juga tertuju pada Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia itu masih menjadi salah satu andalan utama City untuk urusan mencetak gol. Namun, kontribusi pemain lain juga dibutuhkan agar ketajaman tim tidak terlalu bergantung pada satu sosok.