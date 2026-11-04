Prediksi Skor Viking FK vs Sabah di Liga Champions: The Owls Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

Viking FK mengandalkan Peter Christiansen dan Zlatko Tripic saat menghadapi Sabah dalam perebutan poin penting di Liga Champions. (Viking FK)
JawaPos.com — Viking FK diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Sabah dalam laga Liga Champions di kandang klub Norwegia itu pada Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, ketika kedua tim membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi. Duel ini mempertemukan tuan rumah yang baru mengoleksi satu poin dengan The Owls yang meraih tiga poin dari tiga pertandingan fase liga.
Prediksi skor Viking FK vs Sabah mengarah pada pertandingan terbuka karena kedua kesebelasan datang membawa persoalan pertahanan.
Namun, produktivitas pemain depan mereka memberikan alasan kuat untuk menantikan duel dengan gol dari kedua kubu.
Viking menempati peringkat ke-33 klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Sabah berada di posisi ke-25.
Selisih dua poin membuat pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki perjalanan masing-masing di kompetisi elite Eropa, terutama setelah keduanya kehilangan kesempatan menambah angka pada pertandingan ketiga yang berakhir dengan kekalahan.
Viking tetap punya ancaman nyata meski belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan fase liga.
The Dark Blues selalu mencetak gol dalam 11 pertandingan Eropa terakhir, sebuah rekor klub yang memperlihatkan konsistensi lini serang mereka.
Tujuh pertandingan kandang terakhir Viking juga selalu menghasilkan sedikitnya tiga gol.
Catatan tersebut membuka kemungkinan pertandingan melawan Sabah berlangsung ramai, meski sekaligus mengingatkan tuan rumah tentang pentingnya mengendalikan keseimbangan permainan.
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