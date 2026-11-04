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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 17.41 WIB

Prediksi AEK Athena vs Real Madrid: Los Blancos Diunggulkan Menang di Liga Champions

Real Madrid menang 3-0 atas Racing Santander dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/27 di Stadion El Sardinero pada Minggu (1/11). (Realmadrid.com) - Image

Real Madrid menang 3-0 atas Racing Santander dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/27 di Stadion El Sardinero pada Minggu (1/11). (Realmadrid.com)

JawaPos.com - Real Madrid akan bertandang ke markas AEK Athena dalam lanjutan matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Agia Sophia Stadium, Kamis (5/11/2026) dini hari WIB, dengan kick-off pukul 00.45 WIB.

Los Blancos datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun di fase liga.

Tim besutan Jose Mourinho tersebut juga sedang berada dalam tren positif di berbagai kompetisi. Sebaliknya, AEK Athena justru menghadapi periode sulit setelah mengalami beberapa kekalahan dalam pertandingan terakhirnya.

Real Madrid saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara fase liga dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Mereka masih memiliki catatan sempurna dan tentu ingin mempertahankan posisi di papan atas dengan kembali meraih kemenangan.

Sementara itu, AEK Athena berada di peringkat ke-29 dengan tiga poin. Klub asal Yunani tersebut sebenarnya mengawali perjalanan di Liga Champions dengan hasil cukup baik setelah menang 1-0 atas LASK Linz. Namun, performa mereka kemudian mengalami penurunan.

AEK Athena kalah 1-3 dari Shakhtar Donetsk pada 14 Oktober 2026. Mereka kemudian kembali menelan kekalahan telak 1-5 ketika menghadapi Manchester City enam hari berselang.

Hasil kurang memuaskan juga berlanjut di kompetisi domestik. AEK Athena kalah 1-3 dari PAOK dan takluk 0-2 saat menghadapi Panathinaikos. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Marko Nikolic. Terlebih, mereka akan menghadapi Real Madrid yang memiliki banyak pemain berkualitas di setiap lini.

Editor: Banu Adikara
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