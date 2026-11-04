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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 4 November 2026 | 17.32 WIB

Prediksi Skor RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions: The Citizens Menang Telak

Erling Haaland catatkan gol ke-100 non-penalti di Premier League. (@mancity/Instagram). - Image

Erling Haaland catatkan gol ke-100 non-penalti di Premier League. (@mancity/Instagram).

JawaPos.com — Manchester City diprediksi mengalahkan RB Leipzig 4-2 di Red Bull Arena pada laga Liga Champions, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, lewat ketajaman lini depan yang menjadi andalan untuk menutup rapuhnya pertahanan.

Pertemuan ini juga menghadirkan reuni Martin Demichelis dengan mantan klubnya, sekaligus kesempatan The Citizens bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun di Premier League.

Prediksi skor RB Leipzig vs Manchester City mengarah pada pertandingan terbuka karena kedua tim memiliki modal menyerang sekaligus masalah pertahanan.

Enam pertemuan sebelumnya menghasilkan 30 gol, atau rata-rata lima gol per pertandingan, sehingga peluang terciptanya hujan gol kembali terbuka.

Erling Haaland menjadi ancaman terbesar bagi tuan rumah dengan koleksi 12 gol dalam delapan pertandingan menghadapi Leipzig.

Penyerang Norwegia itu bahkan pernah mencetak lima gol ketika City melumat klub Jerman tersebut 7-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022/2023.

Mengapa Manchester City Diunggulkan Menang?

Manchester City memiliki keunggulan rekor pertemuan meski performa belakangan belum meyakinkan.

The Citizens memenangi empat dari enam duel melawan Leipzig, dengan dua pertandingan lainnya berakhir sekali imbang dan sekali kalah.

Rekor menghadapi wakil Jerman juga memberi tambahan kepercayaan diri bagi pasukan Enzo Maresca.

Editor: Banu Adikara
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