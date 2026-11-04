Prediksi Skor Lens vs Como di Liga Champions: Lariani Siap Gondol 3 Poin Tandang

JawaPos.com — Como diprediksi mengalahkan Lens 2-1 pada laga Liga Champions di Stade Bollaert-Delelis, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, berbekal ketajaman serangan dan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Duel ini membuka peluang Lariani menambah koleksi menjadi sembilan poin, sekaligus berpotensi membuat tuan rumah semakin kesulitan mengejar tempat di zona playoff.

Tim asuhan Cesc Fabregas datang dengan enam poin dari tiga pertandingan fase liga.

Sebaliknya, Lens baru mengumpulkan tiga angka dan masih berada di luar kelompok 24 besar yang menjadi batas kesempatan melanjutkan perjalanan ke fase berikutnya.

Perbedaan kondisi kedua tim membuat pertandingan ini menarik, terutama setelah Como menghajar Manchester United 4-1.

Lens justru membawa pekerjaan rumah besar karena dua pertandingan terakhir mereka di Liga Champions berakhir dengan kekalahan tanpa mampu mencetak gol.

Lens Tertekan, Rekor Pertahanan Jadi Alarm Lens membutuhkan kemenangan untuk menyamai perolehan poin Como sekaligus memperbaiki posisi dalam persaingan playoff.

Namun, pertahanan yang belum solid menjadi persoalan paling nyata menjelang pertemuan di hadapan pendukung sendiri.