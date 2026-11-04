Prediksi Skor Porto vs Napoli di Liga Champions: Dragões Bidik Kemenangan di Dragao

Porto memburu poin perdana Liga Champions saat menjamu Napoli di Estadio do Dragao, dengan prediksi kemenangan 2-1 untuk tuan rumah. (Porto)
JawaPos.com — Porto diprediksi mengalahkan Napoli 2-1 di Estadio do Dragao pada Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB dalam lanjutan Liga Champions, memanfaatkan kekuatan kandang untuk memburu poin perdana setelah tiga kekalahan beruntun.
Pertemuan ini menjadi kesempatan penting bagi Dragões memperbaiki peluang lolos, terutama karena tim tamu datang dengan rekor tandang buruk dan sederet persoalan kebugaran pemain.
Pasukan Francesco Farioli belum memperoleh satu poin pun dari tiga pertandingan fase liga musim ini.
Sebaliknya, Napoli sudah mengantongi tiga angka setelah memenangi duel tujuh gol melawan Bodo/Glimt pada pertandingan ketiga.
Meski demikian, posisi kedua kesebelasan belum memberi rasa aman dalam persaingan menuju fase berikutnya.
Porto membutuhkan kebangkitan segera, sedangkan Napoli harus membuktikan kemenangan terakhir di Eropa bisa berlanjut saat mereka bermain jauh dari kandang.
Porto memiliki modal kuat berupa 10 kemenangan beruntun di Liga Portugal yang membawa mereka memimpin klasemen dengan keunggulan atas dua klub Lisbon.
Ketajaman tersebut kembali terlihat ketika Dragões menghajar tim juru kunci Estoril empat gol tanpa balas pada akhir pekan.
Kemenangan 4-0 itu juga mempertegas solidnya pertahanan tim asuhan Farioli di kompetisi domestik.
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