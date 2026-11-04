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Penulis: Risma Azzah Fatin
Rabu, 4 November 2026 | 16.34 WIB

Mohamed Salah Bangkitkan Ambisi Trabzonspor untuk Kembali Rebut Gelar Juara Liga Turki

Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com – Kehadiran Mohamed Salah membawa perubahan signifikan bagi Trabzonspor yang kini menjelma menjadi salah satu pesaing serius dalam perebutan gelar juara Liga Super Turki atau Süper Lig musim 2026/27.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Klub asal pesisir Laut Hitam tersebut berhasil mencatatkan lima kemenangan beruntun dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 22 poin, hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen Galatasaray.

Perubahan ini terjadi setelah Trabzonspor sempat mengawali musim dengan performa kurang konsisten, tetapi kini mampu bersaing dengan klub-klub unggulan berkat kontribusi Salah dan peningkatan performa seluruh tim.

Salah yang kini berusia 34 tahun telah mencatatkan delapan gol dan tiga assist dalam sepuluh penampilan di Süper Lig, termasuk ketika membawa Trabzonspor menang 4-0 atas Galatasaray pada 19 September melalui torehan hattrick dan satu assist.

Meski tidak mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Gaziantep pada 1 November, pemain asal Mesir tersebut tetap berperan dalam proses terciptanya gol pembuka melalui Stefan Savić dan Ernest Muçi.

Kebangkitan Trabzonspor juga tidak terlepas dari peran pelatih Thomas Reis yang berhasil mengantarkan tim meraih lima kemenangan beruntun, mencetak 15 gol, dan hanya kebobolan tiga gol dalam periode tersebut.

Selain Salah, kontribusi Ernest Muçi dan stabilitas penjaga gawang André Onana turut memperkuat performa Trabzonspor dalam persaingan papan atas.

Klub tersebut kini berpeluang kembali memperebutkan gelar liga pertamanya sejak musim 2021/22, ketika mereka mengakhiri penantian selama 38 tahun untuk menjadi juara.

Editor: Novia Tri Astuti
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