Hentikan Rentetan Kekalahan, Manchester United Tumbangkan Roma 3-2

JawaPos.com - Manchester United bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk berbalik menang 3-2 atas AS Roma dalam pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion Old Trafford, Manchester, Rabu dini hari WIB.

Ini adalah kemenangan pertama United dalam sepuluh pertandingan berturut-turut yang dijalani tim asuhan Michael Carrick dalam berbagai kompetisi.

Roma sempat unggul 2-0 berkat gol Matias Soule dan Donyell Malen sampai hampir selama 60 menit sebelum Bruno Fernandes dan dua gol Matheus Cunha memupus kemenangan Roma, demikian catatan UEFA.

United kini menempati peringkat ke-17 klasemen fase liga Liga Champions dengan enam poin dari empat laga, dua poin di atas AS Roma yang berada di posisi 19.

Roma unggul lebih dulu setelah umpan terukur Rodrigo Mora dikonversi menjadi gol oleh Matias Soule pada menit ke-11.

MU berusaha menyamakan kedudukan, 0tetapi upaya yang diredam lini pertahanan Giallorossi.

Roma malah menggandakan keunggulan setelah dihadiahi tendangan penalti karena bek United Ayden Heaven handsball di kotak terlarang.

Donyell Malen yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya setelah tendangannya tak dapat ditebak oleh kiper Senne Lammens sehingga skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-17.