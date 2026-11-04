Prediksi Al Taawoun vs Al-Faisaly di ACL Two: Tuan Rumah Berpeluang Kembali Raih Kemenangan

JawaPos.com - Al Taawoun FC akan kembali menghadapi Al-Faisaly SC dalam lanjutan matchday keempat Grup C AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Wolves Park Stadium, Kamis, 5 November 2026, pukul 01.15 WIB.

Al Taawoun memiliki modal bagus untuk menyambut pertandingan tersebut. Pada pertemuan pertama yang berlangsung 29 Oktober 2026, klub asal Arab Saudi itu berhasil membawa pulang kemenangan 2-0 dari markas Al-Faisaly.

Dua gol kemenangan Al Taawoun dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Parfait Guiagon dan Fares Al Ghamdi. Hasil itu menjadi bekal penting bagi tim asuhan Vuk Rasovic untuk kembali mengamankan poin penuh.

Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan bagi Al Taawoun. Mereka diperkirakan akan berusaha mengontrol jalannya pertandingan sejak menit awal, sekaligus memanfaatkan keunggulan kualitas pemain yang dimiliki.

Al Taawoun juga mempunyai sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Ashraf El Mahdioui diperkirakan kembali memegang peran penting di lini tengah. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan bisa membantu tuan rumah membangun serangan dengan lebih terarah.

Selain itu, keberadaan Nedim Bajrami juga menjadi salah satu kekuatan Al Taawoun. Kreativitas gelandang tersebut dapat memberikan variasi serangan, terutama ketika menghadapi pertahanan lawan yang kemungkinan bermain lebih rapat.

Di lini depan, Younes El Bahraoui berpeluang menjadi pilihan utama. Namun, Joao Pedro juga bisa menjadi alternatif untuk menambah daya gedor tuan rumah.

Sementara itu, Al-Faisaly datang dengan misi memperbaiki hasil dari pertemuan sebelumnya. Kekalahan 0-2 membuat mereka harus bekerja lebih keras jika ingin membawa pulang hasil positif dari Wolves Park Stadium.