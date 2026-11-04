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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 15.12 WIB

Prediksi Kuwait SC vs Nasaf Qarshi di ACL Two, Mampukah Wakil Uzbekistan Membalas Kekalahan

Ilustrasi sepak bola - Image

Ilustrasi sepak bola

JawaPos.com - Kuwait SC akan menjamu Nasaf Qarshi dalam lanjutan matchday keempat Grup A Liga Champions Dua AFC 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Kuwait SC (Al Sulaibikhat Stadium), Rabu (4/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Kuwait SC berusaha mengamankan posisi di papan atas klasemen, sementara Nasaf Qarshi membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Kuwait SC datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Klub asal Kuwait tersebut sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi tuan rumah untuk kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

Selain performa yang sedang meningkat, Kuwait SC juga memiliki keunggulan psikologis atas lawannya. Pada pertemuan sebelumnya, Rabu (28/10/2026), mereka berhasil mengalahkan Nasaf Qarshi dengan skor tipis 1-0 saat bermain di Uzbekistan.

Gol tunggal Mohammad Daham dalam pertandingan tersebut menjadi pembeda sekaligus memberikan keuntungan bagi Kuwait SC menjelang pertemuan kedua. Hasil itu menunjukkan bahwa Kuwait SC mampu memanfaatkan peluang meski bermain di kandang lawan.

Di sisi lain, Nasaf Qarshi justru menghadapi situasi yang tidak terlalu menguntungkan. Wakil Uzbekistan tersebut hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi itu membuat Nasaf Qarshi perlu segera menemukan kembali konsistensi permainan. Apalagi, mereka tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan poin jika masih ingin bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

Nasaf Qarshi juga harus melakukan perubahan di sektor penjaga gawang. Kiper utama Abduvohid Nematov dipastikan absen karena menjalani hukuman larangan bertanding setelah menerima kartu merah.

Editor: Banu Adikara
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