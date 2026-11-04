Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Real Betis di Liga Champions: Die Borussen Putus Rekor Tim Tamu

JawaPos.com — Borussia Dortmund diprediksi menang tipis 2-1 atas Real Betis pada laga Liga Champions 2026/2027 di BVB Stadion, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan mengandalkan ketajaman lini depan dan kekuatan kandang.

Pertemuan ini menjadi kesempatan Die Borussen menambah koleksi enam poin sekaligus menghentikan langkah sempurna wakil Spanyol yang menyapu tiga pertandingan awal dengan kemenangan.

Duel Borussia Dortmund vs Real Betis mempertemukan dua tim dengan modal berbeda, tetapi sama-sama menjanjikan persaingan ketat.

Dortmund membawa lima pertandingan tanpa kekalahan, sedangkan Betis datang sebagai penghuni peringkat kelima klasemen fase liga berbekal sembilan poin.

Keunggulan posisi Betis membuat tuan rumah tidak bisa sekadar mengandalkan nama besar untuk mengamankan kemenangan.

Pasukan Niko Kovac membutuhkan penampilan efektif karena lawannya sudah menunjukkan kemampuan memenangi pertandingan dengan selisih tipis sepanjang perjalanan di kompetisi ini.

Mengapa Dortmund Diunggulkan Menang di Kandang? Borussia Dortmund memiliki modal kuat untuk membidik tiga poin karena selalu menang dalam empat laga UEFA terakhir melawan klub Spanyol.

Seluruh kemenangan tersebut diraih di kandang, menjadikan BVB Stadion salah satu faktor penting dalam prediksi pertandingan ini.