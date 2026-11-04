Prediksi AEK Athens vs Real Madrid di Liga Champions: Los Blancos Bidik 4 Kemenangan Beruntun

Real Madrid memburu kemenangan keempat beruntun di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas AEK Athens di Athena. (Real Madrid)
JawaPos.com — Real Madrid diprediksi mengalahkan AEK Athens 3-1 pada laga Liga Champions di Athena, Kamis (5/11/2026) pukul 00.45 WIB, untuk mempertahankan catatan sempurna sekaligus memperkuat posisi di papan atas klasemen.
Los Blancos datang membawa sembilan poin dari tiga pertandingan, sedangkan tuan rumah baru mengumpulkan tiga poin dan membutuhkan hasil positif setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi Eropa.
Pertemuan AEK Athens vs Real Madrid mempertemukan dua tim dengan situasi yang bertolak belakang.
Pasukan Jose Mourinho sedang melaju dengan enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara skuad Marko Nikolic menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.
Meski demikian, perjalanan ke Yunani menyimpan tantangan tersendiri bagi raksasa ibu kota Spanyol tersebut.
AEK Athens memiliki catatan kandang tanpa kekalahan dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Real Madrid, sehingga duel ini tetap menyisakan alasan bagi tuan rumah untuk berharap.
Real Madrid lebih diunggulkan berkat konsistensi hasil dan produktivitas yang terlihat dalam dua pertandingan terakhirnya.
Los Blancos mengalahkan Racing de Santander 3-0 di La Liga setelah sebelumnya membungkam RB Leipzig 4-1 pada penampilan terbaru mereka di Liga Champions.
Rangkaian hasil itu memperlihatkan respons positif setelah kekalahan 1-2 dari Atletico Madrid dalam derbi sebelum jeda internasional terakhir.
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