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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 4 November 2026 | 14.48 WIB

Prediksi Skor Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions: The Reds Pesta Gol di Istanbul

Liverpool membidik kemenangan keempat beruntun di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas Fenerbahce di Stadion Sukru Saracoglu. (Liverpool) - Image

Liverpool membidik kemenangan keempat beruntun di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas Fenerbahce di Stadion Sukru Saracoglu. (Liverpool)

JawaPos.com — Liverpool diprediksi mengalahkan Fenerbahce 4-2 pada laga fase liga Liga Champions di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Kamis (4/11/2026)  pukul 00.45 WIB, untuk menjaga rekor kemenangan sempurna sekaligus memperkuat posisi delapan besar.

Duel ini mempertemukan The Reds yang mengoleksi sembilan poin dengan tuan rumah yang belum menang, sehingga tekanan bangkit membayangi kedua kubu setelah kekalahan domestik.

Prediksi skor Fenerbahce vs Liverpool mengarah pada pertandingan terbuka dengan peluang gol dari kedua tim.

Ketajaman tim tamu menjadi modal utama, tetapi pertahanan mereka juga menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan Romelu Lukaku dan kawan-kawan.

Pertandingan ini turut menghadirkan cerita emosional melalui Dirk Kuyt, pelatih interim Fenerbahce yang pernah membela Liverpool.

Mantan penyerang asal Belanda tersebut kini mendapat tugas menghentikan langkah sempurna klub yang membesarkan namanya di Inggris.

Mengapa Liverpool Diunggulkan Menang di Istanbul?

Liverpool lebih diunggulkan karena selalu menang dalam tiga pertandingan awal fase liga Liga Champions musim ini.

Koleksi sembilan poin menempatkan tim asuhan Andoni Iraola di peringkat ketiga, memberikan pijakan kuat dalam persaingan menuju delapan besar.

Produktivitas The Reds terlihat dari kemenangan 6-3 atas LASK dan keberhasilan menundukkan Villarreal 4-3 pada 20 Oktober.

Editor: Banu Adikara
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