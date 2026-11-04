Prediksi Skor Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions: The Reds Pesta Gol di Istanbul

JawaPos.com — Liverpool diprediksi mengalahkan Fenerbahce 4-2 pada laga fase liga Liga Champions di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Kamis (4/11/2026) pukul 00.45 WIB, untuk menjaga rekor kemenangan sempurna sekaligus memperkuat posisi delapan besar.

Duel ini mempertemukan The Reds yang mengoleksi sembilan poin dengan tuan rumah yang belum menang, sehingga tekanan bangkit membayangi kedua kubu setelah kekalahan domestik.

Prediksi skor Fenerbahce vs Liverpool mengarah pada pertandingan terbuka dengan peluang gol dari kedua tim.

Ketajaman tim tamu menjadi modal utama, tetapi pertahanan mereka juga menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan Romelu Lukaku dan kawan-kawan.

Pertandingan ini turut menghadirkan cerita emosional melalui Dirk Kuyt, pelatih interim Fenerbahce yang pernah membela Liverpool.

Mantan penyerang asal Belanda tersebut kini mendapat tugas menghentikan langkah sempurna klub yang membesarkan namanya di Inggris.

Mengapa Liverpool Diunggulkan Menang di Istanbul? Liverpool lebih diunggulkan karena selalu menang dalam tiga pertandingan awal fase liga Liga Champions musim ini.

Koleksi sembilan poin menempatkan tim asuhan Andoni Iraola di peringkat ketiga, memberikan pijakan kuat dalam persaingan menuju delapan besar.