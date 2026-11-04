Prediksi Arkadag vs Gol Gohar di ACL Two: Duel Ketat, Siapa yang Bakal Meraih Kemenangan

JawaPos.com - FK Arkadag akan kembali menghadapi Gol Gohar Sirjan FC dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertanding pada Rabu (4/11/2026) malam di Stadion Arkadag, Turkmenistan.

Pertandingan Grup B tersebut akan dimulai pukul 20.45 WIB. Arkadag memiliki peluang untuk meraih kemenangan karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Gol Gohar diperkirakan tidak akan memberikan pertandingan yang mudah bagi tuan rumah.

Kedua tim sebelumnya sudah bertemu pada akhir Oktober lalu. Dalam pertandingan tersebut, Arkadag dan Gol Gohar harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol.

Hasil itu menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang cukup berimbang, terutama dalam menjaga pertahanan. Pertandingan kali ini pun berpotensi kembali berjalan ketat.

Arkadag saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin. Sementara itu, Gol Gohar menempati peringkat keempat dengan raihan dua poin dari dua pertandingan yang berakhir imbang.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Arkadag tentu ingin menjaga posisinya di papan atas sekaligus membuka peluang untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Di sisi lain, Gol Gohar membutuhkan kemenangan pertamanya agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan Grup B. Tambahan tiga poin juga bisa menjadi modal penting bagi wakil Iran tersebut untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Bermain di kandang sendiri menjadi salah satu keuntungan bagi Arkadag. Klub asal Turkmenistan itu memiliki catatan yang cukup baik ketika tampil di hadapan pendukungnya. Mereka diperkirakan akan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.