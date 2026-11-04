Prediksi Al Wahda vs Al-Khaldiya di ACL Two: Christian Benteke Jadi Andalan Tuan Rumah

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Wahda FC akan kembali menghadapi Al-Khaldiya SC pada matchday keempat Grup A AFC Champions League Two 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi, Rabu (4/11/2026) pukul 23.00 WIB.
Al Wahda memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan tersebut. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, klub asal Uni Emirat Arab (UEA) itu juga berhasil mengalahkan Al-Khaldiya pada pertemuan pertama.
Pada laga yang berlangsung di Bahrain, 28 Oktober 2026, Al Wahda membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.
Facundo Kruspzky dan Alaeddine Zouhir menjadi pencetak gol yang membawa timnya meraih hasil positif.
Hasil tersebut tentu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Al Wahda. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsistensi permainan karena Al-Khaldiya dipastikan ingin membalas kekalahan sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen Grup A.
Al Wahda juga memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa menjadi pembeda. Christian Benteke diperkirakan kembali menjadi pilihan utama di lini depan. Penyerang asal Belgia tersebut diharapkan mampu memaksimalkan peluang yang didapat tim tuan rumah.
Berdasarkan statistik di fase grup, Al Wahda memiliki catatan konversi tembakan mencapai 18 persen. Angka tersebut lebih baik dibandingkan Al-Khaldiya yang baru mencatatkan efektivitas sebesar 6 persen.
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa Al Wahda lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dengan dukungan pemain seperti Facundo Kruspzky, Adam Gnezda Čerin, Abdulla Hamad, dan Brahima Diarra, tuan rumah memiliki beberapa pilihan untuk membongkar pertahanan lawan.
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