Prediksi FC Seoul vs Viettel di ACL Two: Tuan Rumah Berpeluang Kembali Raih Kemenangan

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)
JawaPos.com - FC Seoul memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan saat menjamu Viettel dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, wakil Korea Selatan tersebut tentu ingin mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen Grup E.
Pertandingan FC Seoul vs Viettel dijadwalkan berlangsung di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (4/11/2026), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.
Kepercayaan diri FC Seoul cukup tinggi setelah mereka berhasil mengalahkan Viettel dengan skor telak 5-0 pada pertemuan sebelumnya, 28 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk kembali mendapatkan hasil positif.
Dalam pertandingan di Vietnam tersebut, FC Seoul mampu menunjukkan perbedaan kualitas permainan.
Mereka tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Viettel kesulitan memberikan perlawanan berarti sepanjang pertandingan.
Hasil itu juga memperlihatkan persoalan yang masih dihadapi Viettel, terutama dalam urusan mencetak gol. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani di Grup E, wakil Vietnam tersebut baru mampu mengoleksi satu gol.
Di sisi lain, FC Seoul telah mengemas lima gol dari tiga pertandingan. Mereka juga memiliki catatan pertahanan yang lebih baik dengan hanya kebobolan empat gol, berbanding tujuh gol milik Viettel.
Meski demikian, FC Seoul tetap perlu berhati-hati. Mereka belum sepenuhnya konsisten di kompetisi ini, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Kekalahan 0-1 dari Persib Bandung menjadi salah satu hasil yang harus dijadikan bahan evaluasi.
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