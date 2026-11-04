Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 14.23 WIB

Prediksi FC Seoul vs Viettel di ACL Two: Tuan Rumah Berpeluang Kembali Raih Kemenangan

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara) - Image

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)

JawaPos.com - FC Seoul memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan saat menjamu Viettel dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, wakil Korea Selatan tersebut tentu ingin mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen Grup E.

Pertandingan FC Seoul vs Viettel dijadwalkan berlangsung di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (4/11/2026), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.

Kepercayaan diri FC Seoul cukup tinggi setelah mereka berhasil mengalahkan Viettel dengan skor telak 5-0 pada pertemuan sebelumnya, 28 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk kembali mendapatkan hasil positif.

Dalam pertandingan di Vietnam tersebut, FC Seoul mampu menunjukkan perbedaan kualitas permainan.

Mereka tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Viettel kesulitan memberikan perlawanan berarti sepanjang pertandingan.

Hasil itu juga memperlihatkan persoalan yang masih dihadapi Viettel, terutama dalam urusan mencetak gol. Dari tiga pertandingan yang sudah dijalani di Grup E, wakil Vietnam tersebut baru mampu mengoleksi satu gol.

Di sisi lain, FC Seoul telah mengemas lima gol dari tiga pertandingan. Mereka juga memiliki catatan pertahanan yang lebih baik dengan hanya kebobolan empat gol, berbanding tujuh gol milik Viettel.

Meski demikian, FC Seoul tetap perlu berhati-hati. Mereka belum sepenuhnya konsisten di kompetisi ini, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Kekalahan 0-1 dari Persib Bandung menjadi salah satu hasil yang harus dijadikan bahan evaluasi.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor The Cong-Viettel vs FC Seoul: Peluang Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor The Cong-Viettel vs FC Seoul: Peluang Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Perayaan Lima Abad Jakarta, Rano Karno Undang FC Seoul ke Ibu Kota - Image
Jabodetabek

Perayaan Lima Abad Jakarta, Rano Karno Undang FC Seoul ke Ibu Kota

Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.56 WIB

Bali United Resmi Datangkan Marko Dugandzic, Eks FC Seoul Jadi Rekrutan Terakhir Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Bali United Resmi Datangkan Marko Dugandzic, Eks FC Seoul Jadi Rekrutan Terakhir Musim Ini

Rabu, 30 September 2026 | 13.33 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore