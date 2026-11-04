Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 4 November 2026 | 14.13 WIB

Calvin Verdonk Raih MOTM, 8 Kontribusi Bertahan Selamatkan Lille di Markas Bodo/Glimt

Calvin Verdonk meraih penghargaan pemain terbaik setelah membantu Lille menahan Bodo/Glimt 0-0 di Stadion Aspmyra, Rabu (4/11/2026). (Lille) - Image

Calvin Verdonk meraih penghargaan pemain terbaik setelah membantu Lille menahan Bodo/Glimt 0-0 di Stadion Aspmyra, Rabu (4/11/2026). (Lille)

JawaPos.com — Calvin Verdonk meraih penghargaan pemain terbaik setelah membantu Lille menahan Bodo/Glimt 0-0 di Stadion Aspmyra, Rabu (4/11/2026), sekaligus mengamankan poin pertama timnya di Liga Champions 2026/2027.

Bek Timnas Indonesia tersebut bermain penuh dengan delapan kontribusi bertahan dalam pertandingan keempat yang menjadi langkah awal Les Dogues menghentikan rentetan hasil tanpa poin.

Hasil imbang ini memang belum menjawab kebutuhan Lille untuk meraih kemenangan di kompetisi antarklub elite Eropa tersebut.

Namun, penampilan Verdonk memberikan alasan bagi tim tamu untuk membawa pulang sesuatu yang positif dari markas Bodo/Glimt.

Tambahan satu angka mengangkat Lille ke peringkat ke-34 dengan menggusur FC Porto. Sementara itu, Bodo/Glimt menempati posisi ke-23 setelah mengumpulkan empat poin dari perjalanan mereka di Liga Champions musim ini.

Bagaimana Calvin Verdonk Mengunci Sisi Kiri Lille?

Calvin Verdonk mendapatkan kepercayaan pelatih Davide Ancelotti untuk mengisi sisi kiri pertahanan Lille sejak awal pertandingan.

Dia menggantikan Romain Perraud yang tidak tercantum dalam susunan pemain ketika Les Dogues bertandang ke Stadion Aspmyra.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan Verdonk dengan menuntaskan pertandingan selama 90 menit.

Ini menjadi penampilan penuh keduanya di Liga Champions pada musim debutnya dalam kompetisi tersebut, sebuah pengalaman penting di level tertinggi antarklub Eropa.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Bodo/Glimt vs Lille: Les Dogues Dibayangi Rekor Buruk di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Bodo/Glimt vs Lille: Les Dogues Dibayangi Rekor Buruk di Liga Champions

Selasa, 3 November 2026 | 18.15 WIB

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs Lille di Liga Champions: Les Dogues Curi Poin di Aspmyra! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs Lille di Liga Champions: Les Dogues Curi Poin di Aspmyra!

Selasa, 3 November 2026 | 14.03 WIB

Prediksi Skor Napoli vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Superlaget Curi Poin di Stadio Maradona! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Napoli vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Superlaget Curi Poin di Stadio Maradona!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.18 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore