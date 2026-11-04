Calvin Verdonk Raih MOTM, 8 Kontribusi Bertahan Selamatkan Lille di Markas Bodo/Glimt

Calvin Verdonk meraih penghargaan pemain terbaik setelah membantu Lille menahan Bodo/Glimt 0-0 di Stadion Aspmyra, Rabu (4/11/2026). (Lille)
JawaPos.com — Calvin Verdonk meraih penghargaan pemain terbaik setelah membantu Lille menahan Bodo/Glimt 0-0 di Stadion Aspmyra, Rabu (4/11/2026), sekaligus mengamankan poin pertama timnya di Liga Champions 2026/2027.
Bek Timnas Indonesia tersebut bermain penuh dengan delapan kontribusi bertahan dalam pertandingan keempat yang menjadi langkah awal Les Dogues menghentikan rentetan hasil tanpa poin.
Hasil imbang ini memang belum menjawab kebutuhan Lille untuk meraih kemenangan di kompetisi antarklub elite Eropa tersebut.
Namun, penampilan Verdonk memberikan alasan bagi tim tamu untuk membawa pulang sesuatu yang positif dari markas Bodo/Glimt.
Tambahan satu angka mengangkat Lille ke peringkat ke-34 dengan menggusur FC Porto. Sementara itu, Bodo/Glimt menempati posisi ke-23 setelah mengumpulkan empat poin dari perjalanan mereka di Liga Champions musim ini.
Calvin Verdonk mendapatkan kepercayaan pelatih Davide Ancelotti untuk mengisi sisi kiri pertahanan Lille sejak awal pertandingan.
Dia menggantikan Romain Perraud yang tidak tercantum dalam susunan pemain ketika Les Dogues bertandang ke Stadion Aspmyra.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan Verdonk dengan menuntaskan pertandingan selama 90 menit.
Ini menjadi penampilan penuh keduanya di Liga Champions pada musim debutnya dalam kompetisi tersebut, sebuah pengalaman penting di level tertinggi antarklub Eropa.
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