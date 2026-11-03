Tragedi di Lapangan: Kiper Andorra Terancam Skorsing Usai Insiden Fatal

JawaPos.com - Kiper Andorra Jesus Owono diperkirakan menghadapi hukuman skorsing panjang setelah insiden benturan dengan striker CD Tenerife Jesus de Miguel, berakhir tragis.

De Miguel meninggal dunia pada Selasa setelah mengalami cedera serius dalam pertandingan kedua tim sehari sebelumnya.

Peristiwa tersebut menjadi pukulan berat bagi kedua klub, terutama Andorra dan Owono.

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Kiper berusia 25 tahun itu dikabarkan sangat terpukul dan kesulitan menerima kenyataan atas meninggalnya De Miguel.

Orang-orang terdekatnya menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi yang buruk.

Owono bahkan memilih mengisolasi diri untuk mencoba memahami kejadian tragis yang melibatkan dirinya.

Masa depannya sebagai pesepak bola profesional juga belum dapat dipastikan.

Namun, satu hal yang sudah menantinya adalah proses disipliner setelah ia menerima kartu merah langsung akibat benturan tersebut.