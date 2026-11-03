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Penulis: Rizka Perdana Putra
Rabu, 4 November 2026 | 03.50 WIB

Jude Bellingham Cetak Gol Ke-50 untuk Real Madrid, Sang Ayah Borong Tujuh Gol

Jude Bellingham mencetak gol ke-50 bersama Real Madrid. Sang ayah, Mark Bellingham, mencetak tujuh gol saat debut bersama Inggris U-50. (Bein Sports)

JawaPos.com - Keluarga Bellingham menjalani akhir pekan membahagiakan. Saat Jude mencetak gol ke-50 untuk Real Madrid dalam kemenangan 3-0 atas Racing Santander di LALIGA (1/11), Mark, sang ayah, mencetak tujuh gol saat menjalani debut bersama Inggris U-50.

Mark membantu tim veteran Inggris menang telak 13-1 atas Irlandia. Berposisi sebagai striker, ayah berusia setengah abad tersebut mencetak enam gol pada babak pertama. Mark lalu menambah satu gol dan satu umpan gol setelah turun minum.

"Kalau bicara soal idola dalam sepak bola, ayah adalah pahlawan pertama bagi saya," kata Jude seperti dilansir dari BBC Sport.

Bukan hanya Mark dan Jude, sang adik, Jobe, sebenarnya juga tampil menonjol saat Borussia Dortmund menahan seri 2-2 Bayern Munchen di Allianz Arena dalam ajang Bundesliga (2/11).

Gelandang berusia 21 tahun itu sebenarnya sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena pelanggaran rekan setimnya.

 

Editor: Hendra
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