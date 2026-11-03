Jude Bellingham Cetak Gol Ke-50 untuk Real Madrid, Sang Ayah Borong Tujuh Gol

JawaPos.com - Keluarga Bellingham menjalani akhir pekan membahagiakan. Saat Jude mencetak gol ke-50 untuk Real Madrid dalam kemenangan 3-0 atas Racing Santander di LALIGA (1/11), Mark, sang ayah, mencetak tujuh gol saat menjalani debut bersama Inggris U-50.
Mark membantu tim veteran Inggris menang telak 13-1 atas Irlandia. Berposisi sebagai striker, ayah berusia setengah abad tersebut mencetak enam gol pada babak pertama. Mark lalu menambah satu gol dan satu umpan gol setelah turun minum.
"Kalau bicara soal idola dalam sepak bola, ayah adalah pahlawan pertama bagi saya," kata Jude seperti dilansir dari BBC Sport.
Bukan hanya Mark dan Jude, sang adik, Jobe, sebenarnya juga tampil menonjol saat Borussia Dortmund menahan seri 2-2 Bayern Munchen di Allianz Arena dalam ajang Bundesliga (2/11).
Gelandang berusia 21 tahun itu sebenarnya sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena pelanggaran rekan setimnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022