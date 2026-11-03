Prediksi Bodo/Glimt vs Lille: Les Dogues Dibayangi Rekor Buruk di Liga Champions

JawaPos.com - Bodo/Glimt akan menjamu Lille pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Aspmyra Stadion, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Bodo/Glimt memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Sementara itu, Lille datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan di kompetisi Eropa. Klub asal Prancis tersebut belum mendapatkan poin dari tiga pertandingan yang sudah dijalani.

Saat ini, Bodo/Glimt menempati peringkat ke-28 klasemen sementara dengan perolehan poin yang lebih baik dibandingkan Lille. Adapun tim tamu berada di posisi ke-35 dan masih berusaha mencari kemenangan pertama di fase liga musim ini.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Bodo/Glimt ingin memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk menambah poin, sedangkan Lille tidak punya banyak pilihan selain berusaha membawa pulang hasil positif.

Bodo/Glimt datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Viking FK dalam lanjutan kompetisi domestik pada 31 Oktober 2026. Hasil tersebut cukup berarti karena mereka berhasil mengalahkan salah satu pesaing di papan atas Eliteserien.

Kemenangan itu juga menjadi respons positif setelah Bodo/Glimt kalah 3-4 dari Napoli pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Dalam pertandingan tersebut, wakil Norwegia itu mampu memberikan perlawanan dan mencetak tiga gol, meskipun akhirnya harus pulang tanpa membawa poin.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Bodo/Glimt memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan, termasuk klub-klub dengan pengalaman lebih besar di kompetisi Eropa. Permainan agresif dan keberanian menekan sejak awal menjadi salah satu kekuatan tim asuhan Kjetil Knutsen.