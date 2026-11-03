Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 3 November 2026 | 18.11 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs AS Roma: Kobbie Mainoo Incar Kemenangan

Pemain Manchester United Kobbie Mainoo saat cetak gol bersama Setan Merah. (Instagram/@manutd) - Image

Pemain Manchester United Kobbie Mainoo saat cetak gol bersama Setan Merah. (Instagram/@manutd)

JawaPos.com - Manchester United menjamu AS Roma di pertandingan keempat Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Old Trafford, Rabu (3/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kobbie Mainoo mengakui bahwa Manchester United mengalami musim yang berat dan tidak sesuai harapan. Kemenangan melawan AS Roma menjadi target semua pemain untuk bisa bangkit dari keterpurukan.

"Ini musim yang sulit, bukan hasil yang kami inginkan, kami menatap ke depan karena ada pertandingan-pertandingan besar di depan. Saya merasa kami hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengubah itu," kata Kobbie Mainoo yang dikutip dari laman UEFA Champions League, Selasa (2/11/2026).

Sementara itu, Michael Carrick sangat menantikan laga melawan AS Roma meski timnya mengalami hasil buruk. Dia juga memastikan suasana ruang ganti pemain sedang kondusif.

"Sebenarnya saya sangat menantikan pertandingan ini; tidak sabar menunggu pertandingan besok. Anda mungkin berpikir saya gila dengan hasil yang telah kami raih dan apa yang sedang terjadi, tetapi saya benar-benar tidak sabar menunggu pertandingan besok. Suasana ruang ganti sangat baik. Persepsi itu hal yang lucu, Anda bisa membuat sesuatu terlihat berbeda. Komitmen para pemain kepada klub dan satu sama lain, saya sama sekali tidak meragukannya," ujar Carrick.

Prediksi susunan pemain Manchester United vs AS Roma

Kobbie Mainoo akan kembali bermain sejak menit awal setelah di laga melawan Chelsea masuk di babak kedua. Melansir Sports Mole, Bruno Fernandes tetap menjadi pengatur serangan dan Bryan Mbeumo bertugas menjebol gawang.

Di sisi AS Roma, mereka datang dengan kekuatan penuh yang mengandalkan Marten de Roon di lini tengah. Sementara urusan menjebol gawang lawan akan menjadi tugas Donyell Malen.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Fernandes, Tielemans, Mount; Mbeumo

AS Roma: Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soule; Malen

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Manchester United vs Roma di Liga Champions: Giallorossi Permalukan Setan Merah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester United vs Roma di Liga Champions: Giallorossi Permalukan Setan Merah

Selasa, 3 November 2026 | 14.15 WIB

Erik Ten Hag Soroti Ancaman Degradasi Manchester United di Tengah Rentetan Hasil Buruk - Image
Sepak Bola Dunia

Erik Ten Hag Soroti Ancaman Degradasi Manchester United di Tengah Rentetan Hasil Buruk

Selasa, 3 November 2026 | 04.10 WIB

Michael Carrick dan Bruno Fernandes Akur, Ban Kapten Manchester United Tetap - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick dan Bruno Fernandes Akur, Ban Kapten Manchester United Tetap

Senin, 2 November 2026 | 23.20 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore