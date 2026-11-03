Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs AS Roma: Kobbie Mainoo Incar Kemenangan

Pemain Manchester United Kobbie Mainoo saat cetak gol bersama Setan Merah. (Instagram/@manutd)
JawaPos.com - Manchester United menjamu AS Roma di pertandingan keempat Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Old Trafford, Rabu (3/11/2026) pukul 03.00 WIB.
Kobbie Mainoo mengakui bahwa Manchester United mengalami musim yang berat dan tidak sesuai harapan. Kemenangan melawan AS Roma menjadi target semua pemain untuk bisa bangkit dari keterpurukan.
"Ini musim yang sulit, bukan hasil yang kami inginkan, kami menatap ke depan karena ada pertandingan-pertandingan besar di depan. Saya merasa kami hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengubah itu," kata Kobbie Mainoo yang dikutip dari laman UEFA Champions League, Selasa (2/11/2026).
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Sementara itu, Michael Carrick sangat menantikan laga melawan AS Roma meski timnya mengalami hasil buruk. Dia juga memastikan suasana ruang ganti pemain sedang kondusif.
"Sebenarnya saya sangat menantikan pertandingan ini; tidak sabar menunggu pertandingan besok. Anda mungkin berpikir saya gila dengan hasil yang telah kami raih dan apa yang sedang terjadi, tetapi saya benar-benar tidak sabar menunggu pertandingan besok. Suasana ruang ganti sangat baik. Persepsi itu hal yang lucu, Anda bisa membuat sesuatu terlihat berbeda. Komitmen para pemain kepada klub dan satu sama lain, saya sama sekali tidak meragukannya," ujar Carrick.
Kobbie Mainoo akan kembali bermain sejak menit awal setelah di laga melawan Chelsea masuk di babak kedua. Melansir Sports Mole, Bruno Fernandes tetap menjadi pengatur serangan dan Bryan Mbeumo bertugas menjebol gawang.
Di sisi AS Roma, mereka datang dengan kekuatan penuh yang mengandalkan Marten de Roon di lini tengah. Sementara urusan menjebol gawang lawan akan menjadi tugas Donyell Malen.
Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Fernandes, Tielemans, Mount; Mbeumo
AS Roma: Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soule; Malen
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