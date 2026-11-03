Prediksi Shakhtar Donetsk vs Sporting CP di UEFA Champions League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

JawaPos.com - Shakhtar Donetsk akan menghadapi Sporting CP pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge, London, Rabu (4/11/2026) pukul 00.45 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan setelah gagal meraih hasil maksimal pada pertandingan sebelumnya.

Sporting CP saat ini berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi enam poin.

Sementara itu, Shakhtar Donetsk menempati peringkat ke-17 dengan empat poin. Selisih tersebut membuat pertandingan kali ini cukup penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Shakhtar sebenarnya mengawali perjalanan di Liga Champions musim ini dengan cukup baik. Tim asuhan Arda Turan berhasil bermain imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven sebelum meraih kemenangan 3-1 atas AEK Athena.

Namun, langkah mereka sedikit terhambat setelah kalah 0-1 dari Inter Milan pada pertandingan ketiga. Hasil tersebut membuat Shakhtar harus kembali bekerja keras untuk mendapatkan poin di kompetisi Eropa.

Meski demikian, performa Shakhtar di kompetisi domestik masih cukup menjanjikan. Mereka saat ini memimpin klasemen Liga Ukraina dengan koleksi 28 poin dari 11 pertandingan.

Kemenangan 2-0 atas Obolon pada 30 Oktober lalu juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad Arda Turan. Sebelumnya, Shakhtar sempat mengalahkan Dynamo Kyiv 3-0 dan bermain imbang tanpa gol melawan Zorya Luhansk.