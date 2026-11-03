Prediksi Thai Port FC vs Beijing Guoan di ACL Elite: Peluang Tim Tamu Curi Poin

JawaPos.com - Thai Port FC menghadapi tantangan berat saat menjamu Beijing Guoan pada pekan keempat AFC Champions League Elite 2026/2027. Tim tamu punya modal lebih baik untuk meraih kemenangan.

Thai Port FC akan menjamu Beijing Guoan dalam lanjutan pekan keempat fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 Wilayah Timur. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Thailand pada Selasa (3/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda. Thai Port FC masih kesulitan mendapatkan hasil positif setelah melewati tiga pertandingan sebelumnya tanpa meraih satu poin pun. Sementara itu, Beijing Guoan justru menunjukkan performa lebih stabil dan belum terkalahkan dalam tiga laga yang sudah dijalani.

Berdasarkan klasemen sementara Wilayah Timur, Thai Port FC berada di peringkat ke-15. Mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di kompetisi ini.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi kesempatan bagi Thai Port FC untuk mengakhiri catatan buruk tersebut. Dukungan suporter diharapkan mampu memberikan tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri.

Namun, menghadapi Beijing Guoan tentu bukan pekerjaan mudah. Klub asal China itu menempati posisi kelima dengan koleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki konsistensi yang lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Dari sisi komposisi pemain, Thai Port FC diperkirakan mengandalkan Michael Falkesgaard di bawah mistar. Lini belakang bisa diisi Suphanan Bureerat, Erik Sviatchenko, Manuel Bihr, dan Peerawat Akkratum.

Sementara itu, Peeradol Chamrasamee, Noboru Shimura, serta Jakkaphan Kaewprom berpeluang mengisi sektor tengah. Untuk lini serang, Bruno Moreira Soares, Issam Al Sabhi, dan Ruan Rodrigues Ribeiro bisa menjadi pilihan utama.