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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 3 November 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Manchester United vs Roma di Liga Champions: Giallorossi Permalukan Setan Merah

Donyell Malen menjadi ancaman utama bagi Manchester United saat Roma memburu kemenangan di Old Trafford pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions. (Roma) - Image

Donyell Malen menjadi ancaman utama bagi Manchester United saat Roma memburu kemenangan di Old Trafford pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions. (Roma)

JawaPos.com — AS Roma diprediksi mengalahkan Manchester United 3-1 pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Old Trafford, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan memanfaatkan keterpurukan tuan rumah yang sembilan laga beruntun tanpa kemenangan.

Duel ini menjadi ujian berat bagi Michael Carrick karena kekalahan berpotensi memperbesar tekanan terhadap posisinya sebagai pelatih Setan Merah.

Manchester United menyambut pertandingan sebagai penghuni peringkat ke-21 klasemen fase liga, sedangkan Roma berada di posisi ke-15.

Perbedaan performa terkini membuat Giallorossi memiliki alasan kuat untuk membidik kemenangan meski bermain di markas lawan.

Kemenangan terakhir Manchester United di semua kompetisi terjadi ketika menghadapi debutan Eropa, Sabah, hampir dua bulan lalu.

Sejak itu, hasil buruk terus menumpuk dan membuat pertandingan melawan Roma terasa semakin menentukan bagi Carrick.

Mengapa Manchester United Rentan Kembali Tumbang?

Manchester United belum menemukan jalan keluar dari krisis setelah kembali kalah saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge.

Kekalahan tersebut memperpanjang puasa kemenangan menjadi sembilan pertandingan, dengan tiga laga terakhir seluruhnya berakhir tanpa poin.

Sebenarnya, permainan Manchester United pada babak pertama memberikan sedikit harapan untuk menghentikan rentetan hasil mengecewakan.

Editor: Banu Adikara
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