Prediksi Skor LASK Linz vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Die Laskler Tak Ingin Malu di Rumah!

Sasa Kalajdzic menjadi salah satu tumpuan LASK Linz untuk memburu kemenangan atas Slovan Bratislava di Raiffeisen Arena. (LASK)
JawaPos.com — LASK Linz diprediksi mengalahkan Slovan Bratislava 3-2 saat menjamu wakil Slovakia tersebut di Raiffeisen Arena, Austria, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, pada fase liga Liga Champions 2026/2027.
Die Laskler memburu kemenangan kedua untuk menjaga posisi di zona kualifikasi, sementara tim tamu datang membawa tiga kekalahan beruntun dan pertahanan yang sudah kebobolan 13 gol.
Pertemuan ini menjadi kesempatan besar bagi LASK untuk melanjutkan kejutan setelah menaklukkan Sporting Lisbon.
Namun, rapuhnya pertahanan tuan rumah membuat pertandingan berpotensi berlangsung terbuka dan menghadirkan gol dari kedua kubu.
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LASK Linz memiliki modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan perdana sepanjang kiprah mereka di panggung utama Liga Champions.
Tim asuhan Dietmar Kuhbauer menang 3-2 di markas Sporting setelah sempat tertinggal lebih dahulu.
Christoph Lang membuka jalan kebangkitan LASK lewat gol penyama kedudukan di Estadio Alvalade. Sasa Kalajdzic dan Krystof Danek kemudian mencetak gol pada pertengahan babak kedua untuk membawa wakil Austria tersebut mengendalikan pertandingan.
Kemenangan itu memperlihatkan kemampuan LASK menghukum lawan melalui serangan balik yang efektif.
Dalam dua pertandingan terakhir Liga Champions, mereka berhasil mengemas enam gol, sebuah bekal menjanjikan sebelum menghadapi penghuni dasar klasemen.
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