Prediksi Skor Bodo/Glimt vs Lille di Liga Champions: Les Dogues Curi Poin di Aspmyra!

JawaPos.com — Bodo/Glimt diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Lille pada laga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Aspmyra Stadion, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, sehingga membuka peluang tim tamu meraih poin perdana.

Pertemuan ini mempertemukan tuan rumah yang memburu posisi 24 besar dengan Les Dogues yang berusaha bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di kompetisi Eropa.

Kemenangan pada pertandingan domestik terakhir menjadi modal kedua kesebelasan untuk menghadapi duel ini. Bodo/Glimt baru menundukkan Viking FK 3-2, sedangkan Lille mengakhiri periode sulit dengan mengalahkan Lens 1-0.

Meski datang membawa hasil positif, keduanya masih menyimpan pekerjaan rumah di Liga Champions. Bodo/Glimt sudah dua kali kalah dalam tiga pertandingan, sementara Lille belum mengoleksi satu poin pun.

Bagaimana Peluang Bodo/Glimt Menembus 24 Besar? Bodo/Glimt berpeluang memperbaiki posisi ke zona 24 besar apabila mampu memaksimalkan pertandingan kandang melawan Lille.

Tim asuhan Kjetil Knutsen saat ini menempati peringkat ke-28 klasemen fase liga setelah mencatatkan satu kemenangan dan dua kekalahan.

Pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Napoli.

Tiga gol yang dicetak memperlihatkan kemampuan menyerang Glimt, tetapi empat gol balasan menjadi pekerjaan rumah menjelang kedatangan Lille.

Kepercayaan diri tuan rumah mendapat suntikan setelah memenangi duel penting melawan Viking pada Jumat.