Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions: Los Colchoneros Sikat Tim Tamu

JawaPos.com — Atletico Madrid diprediksi mengalahkan Bayern Munchen 2-1 dalam pertandingan Liga Champions di Wanda Metropolitano, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan memanfaatkan ketangguhan kandang dan masalah cedera tim tamu.

Duel ini menjadi kesempatan Los Colchoneros memperbaiki posisi di klasemen fase liga setelah mengumpulkan empat poin, tertinggal satu angka dari wakil Jerman tersebut.

Atletico menempati peringkat ke-16 setelah menjalani tiga pertandingan, sedangkan Bayern berada di urutan ke-14 dengan lima poin.

Selisih tipis tersebut membuat kemenangan berpotensi membawa tuan rumah melewati sang lawan sekaligus memperkuat langkah mereka dalam persaingan fase liga.

Pertandingan ini mempertemukan dua kesebelasan dengan modal berbeda meski sama-sama belum kalah dalam enam penampilan terakhir di seluruh kompetisi.

Atletico datang membawa konsistensi kemenangan, sementara Bayern masih harus mencari keseimbangan antara produktivitas serangan dan ketahanan lini belakang.

Mengapa Atletico Madrid Lebih Diunggulkan? Atletico Madrid memiliki dasar kuat untuk membidik kemenangan setelah meraih sembilan kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Pasukan Diego Simeone juga tidak terkalahkan sepanjang periode tersebut dan mencatatkan enam pertandingan tanpa kebobolan.