Prediksi Cong An Hanoi FC vs Kyoto Sanga ACL Elite: Mampukah Tuan Rumah Mengalahkan Wakil Jepang

Kyoto Sanga. (Istimewa)
JawaPos.com - Cong An Hanoi FC akan menghadapi Kyoto Sanga dalam lanjutan AFC Champions League Elite, Selasa (3/11/2026) malam.
Bermain di Hang Day Stadium, Hanoi, tuan rumah berusaha memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih kemenangan.
Namun, Kyoto Sanga datang dengan modal lebih baik setelah mengumpulkan poin lebih banyak dalam tiga pertandingan sebelumnya.
Pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 19.15 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan untuk memperbaiki posisi di klasemen East Region.
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Cong An Hanoi FC saat ini menempati peringkat ke-11 dengan koleksi tiga poin, sedangkan Kyoto Sanga berada di posisi keenam dengan enam poin.
Perbedaan tersebut tidak lepas dari hasil yang diraih kedua tim. Kyoto Sanga telah mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, Cong An Hanoi FC baru meraih satu kemenangan dan sudah dua kali menelan kekalahan.
Dari sisi produktivitas, Kyoto Sanga juga lebih unggul. Wakil Jepang tersebut telah mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali. Cong An Hanoi FC baru mengemas empat gol, tetapi sudah tujuh kali kemasukan. Catatan ini menunjukkan bahwa lini pertahanan tuan rumah masih perlu mendapat perhatian.
Meski demikian, bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal penting bagi Cong An Hanoi FC. Mereka memiliki kesempatan untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan, terutama jika mampu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan. Efektivitas penyelesaian akhir juga akan berpengaruh terhadap peluang mereka mendapatkan poin.
Pada pertandingan resmi terakhir yang tercatat dalam data yang tersedia, Cong An Hanoi FC kalah 0-1 dari Kashima pada 13 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah menjelang pertemuan dengan Kyoto Sanga.
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