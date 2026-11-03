Prediksi Vissel Kobe vs Ratchaburi di AFC Elite: Mampukah Wakil Thailand Bikin Kejutan Di Jepang?

JawaPos.com - Vissel Kobe diunggulkan saat menjamu Ratchaburi dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. Bermain di Stadion Noevir Kobe, Selasa (3/11/2026) pukul 17.00 WIB, tim asal Jepang tersebut memiliki modal lebih baik dibandingkan wakil Thailand yang belum meraih kemenangan di kompetisi ini.

Vissel Kobe saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara wilayah East Region dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Mereka mencatatkan tiga kemenangan beruntun dengan torehan lima gol dan hanya sekali kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Vissel Kobe memiliki keseimbangan yang cukup baik antara lini serang dan pertahanan. Mereka tidak hanya mampu meraih kemenangan, tetapi juga menjaga pertahanan tetap solid sepanjang fase liga sejauh ini.

Pada pertandingan resmi terakhir, Vissel Kobe berhasil mengalahkan Jeonbuk Motors dengan skor 2-0 pada Oktober lalu. Hasil itu menjadi modal penting untuk menghadapi Ratchaburi, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Sebelumnya, Vissel Kobe juga menjalani dua pertandingan uji coba pada Juli. Mereka menang 2-1 atas Imabari, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Consadole Sapporo. Meski bukan bagian dari kompetisi resmi, hasil tersebut memperlihatkan bahwa tim memiliki sejumlah catatan positif sebelum kembali berlaga di level Asia.

Di sisi lain, Ratchaburi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Klub asal Thailand itu masih berada di peringkat ke-13 dengan satu poin dari tiga pertandingan. Mereka baru mengumpulkan satu hasil imbang dan sudah dua kali menelan kekalahan.

Produktivitas gol menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Ratchaburi. Mereka telah mencetak empat gol, tetapi juga kebobolan tujuh kali. Selisih gol minus tiga membuat posisi mereka belum cukup aman untuk bersaing dengan tim-tim lain di wilayah East Region.

Ratchaburi terakhir kali tampil di kompetisi resmi saat menghadapi Kyoto Sanga pada 13 Oktober. Dalam pertandingan tersebut, mereka kalah tipis 0-1. Kekalahan itu membuat Ratchaburi masih belum menemukan kemenangan di AFC Champions League Elite musim ini.