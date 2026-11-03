Prediksi Newcastle Jets vs Shanghai Port di ACL Elite 2026/2027: Tim Tamu Diunggulkan untuk Menang

JawaPos.com - Newcastle Jets akan menghadapi Shanghai Port pada pertandingan lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (3/11/2026). Duel yang berlangsung di Stadion McDonald Jones tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Newcastle Jets akan tampil di hadapan pendukung sendiri dengan membawa misi meraih poin perdana. Sementara itu, Shanghai Port datang dengan modal yang sedikit lebih baik setelah mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan sebelumnya.

Berdasarkan jadwal yang tercantum, pertandingan ini akan dimulai pukul 14.45 WIB. Newcastle Jets membutuhkan kemenangan untuk keluar dari situasi sulit, sedangkan Shanghai Port berpeluang memperkuat posisinya di klasemen jika mampu membawa pulang hasil positif.

Newcastle Jets saat ini berada di posisi ke-16 dengan nol poin. Mereka belum mampu meraih kemenangan setelah menelan tiga kekalahan beruntun dari Kashima, Gamba Osaka, dan Kyoto Sanga.

Hasil tersebut menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki oleh tim asal Australia itu. Salah satu persoalan yang terlihat adalah rapuhnya lini pertahanan. Newcastle kebobolan setidaknya tiga gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan tersebut.

Kondisi itu membuat pekerjaan rumah Newcastle Jets tidak hanya terletak pada upaya mencetak gol, tetapi juga menjaga keseimbangan permainan. Mereka perlu mengurangi kesalahan di area pertahanan agar tidak memberikan terlalu banyak kesempatan kepada lawan.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Newcastle Jets. Dukungan suporter di Stadion McDonald Jones diharapkan membantu mereka tampil lebih percaya diri. Namun, keuntungan tersebut harus diimbangi dengan permainan yang lebih disiplin jika ingin menghentikan tren negatif.

Di sisi lain, Shanghai Port juga belum sepenuhnya konsisten. Klub asal China itu mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan AFC Champions League Elite, dengan rincian satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.