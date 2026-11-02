Kai Havertz Akhiri Kutukan Anfield, Arsenal Raih Kemenangan Bersejarah atas Liverpool

JawaPos.com – Kai Havertz menjadi penentu kemenangan Arsenal saat mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 dalam lanjutan Premier League di Anfield.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Gol yang dicetak pada menit ke-16 melalui umpan silang Declan Rice tersebut sekaligus mengakhiri catatan buruk The Gunners yang tidak pernah menang dalam 13 kunjungan terakhir ke markas Liverpool.

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Arsenal di Anfield dalam kompetisi liga sejak September 2012, sekaligus mengakhiri penantian selama 14 tahun.

Baca Juga:7 Hal Yang Tidak Seharusnya Dikatakan Kepada Orang Introvert

Keberhasilan tersebut terasa istimewa bagi Mikel Arteta karena Anfield selama ini menjadi salah satu stadion yang sulit ditaklukkan Arsenal sepanjang masa kepelatihannya.

Setelah unggul melalui gol Havertz, Arsenal harus menghadapi tekanan Liverpool yang berusaha menyamakan kedudukan, termasuk peluang Florian Wirtz yang membentur mistar dan sundulan Alexis Mac Allister yang melambung di atas gawang.

Meski Liverpool melepaskan 17 tembakan, tim tuan rumah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sehingga keunggulan Arsenal tetap terjaga hingga pertandingan berakhir.

Gol tersebut juga menambah catatan istimewa Havertz di Premier League karena ia kini mengoleksi 46 gol dan melampaui torehan Ilkay Gundogan yang mencetak 45 gol sebagai pemain asal Jerman tersubur dalam sejarah kompetisi tersebut.

Tambahan tiga poin membuat Arsenal naik ke puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Manchester City, sedangkan Liverpool tertahan di posisi kelima dan tertinggal sembilan poin.