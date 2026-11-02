Kai Havertz Akhiri Kutukan Anfield, Arsenal Raih Kemenangan Bersejarah atas Liverpool

Kai Havertz bawa Arsenal menang atas Liverpool di Anfield (Bein Sports)
JawaPos.com – Kai Havertz menjadi penentu kemenangan Arsenal saat mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 dalam lanjutan Premier League di Anfield.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Gol yang dicetak pada menit ke-16 melalui umpan silang Declan Rice tersebut sekaligus mengakhiri catatan buruk The Gunners yang tidak pernah menang dalam 13 kunjungan terakhir ke markas Liverpool.
Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Arsenal di Anfield dalam kompetisi liga sejak September 2012, sekaligus mengakhiri penantian selama 14 tahun.
Keberhasilan tersebut terasa istimewa bagi Mikel Arteta karena Anfield selama ini menjadi salah satu stadion yang sulit ditaklukkan Arsenal sepanjang masa kepelatihannya.
Setelah unggul melalui gol Havertz, Arsenal harus menghadapi tekanan Liverpool yang berusaha menyamakan kedudukan, termasuk peluang Florian Wirtz yang membentur mistar dan sundulan Alexis Mac Allister yang melambung di atas gawang.
Meski Liverpool melepaskan 17 tembakan, tim tuan rumah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sehingga keunggulan Arsenal tetap terjaga hingga pertandingan berakhir.
Gol tersebut juga menambah catatan istimewa Havertz di Premier League karena ia kini mengoleksi 46 gol dan melampaui torehan Ilkay Gundogan yang mencetak 45 gol sebagai pemain asal Jerman tersubur dalam sejarah kompetisi tersebut.
Tambahan tiga poin membuat Arsenal naik ke puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Manchester City, sedangkan Liverpool tertahan di posisi kelima dan tertinggal sembilan poin.
Hasil ini sekaligus menjadi pencapaian penting bagi Arteta karena Arsenal akhirnya mampu mematahkan kutukan Anfield yang telah bertahan lebih dari satu dekade.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022