Erik Ten Hag Soroti Ancaman Degradasi Manchester United di Tengah Rentetan Hasil Buruk

JawaPos.com – Mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memperingatkan bahwa degradasi dari Premier League menjadi ancaman nyata bagi mantan klubnya.

Dilansir dari laman A News pada Senin (2/11), Pernyataan tersebut muncul setelah Manchester United menelan kekalahan 0-2 dari Chelsea pada Sabtu dan semakin terpuruk di papan klasemen.

Hasil tersebut membuat Setan Merah menempati peringkat ke-17 dengan koleksi tujuh poin dari sembilan pertandingan, hanya unggul selisih gol dari zona degradasi.

Ten Hag menilai kemungkinan Manchester United terdegradasi tidak dapat diabaikan mengingat persaingan Premier League yang semakin ketat.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, setiap klub memiliki skuad berkualitas dan manajer yang mampu memberikan perlawanan sehingga situasi sulit dapat berkembang menjadi semakin buruk.

Ten Hag juga memperingatkan bahwa tim yang terjebak dalam rentetan hasil negatif akan menghadapi kesulitan besar untuk keluar dari tekanan.

Manchester United saat ini tercatat belum meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir, menjadi catatan terburuk klub sejak 1984 menurut data Opta.

Meski mengalami kekalahan 0-3 dari Bournemouth dan 1-4 dari Como, manajemen klub memutuskan tetap mempertahankan Michael Carrick untuk pertandingan melawan Chelsea.

Ten Hag sendiri pernah menangani Manchester United sejak 2022 hingga 2024 dan mempersembahkan trofi Piala FA serta Piala Liga selama masa kepemimpinannya.