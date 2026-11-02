Hansi Flick Ingatkan Carlo Ancelotti soal Kondisi Raphinha Jelang Agenda Timnas Brasil

JawaPos.com – Pemanggilan Raphinha ke tim nasional Brasil untuk agenda pertandingan persahabatan November menimbulkan kekhawatiran di kubu Barcelona.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak ingin penyerang andalannya kembali mengalami cedera ketika menjalani tugas internasional, mengingat pemain tersebut memiliki peran penting dalam skuadnya.

Flick bahkan menyampaikan pesan langsung kepada pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, agar mengatur waktu bermain Raphinha dengan lebih hati-hati selama jeda internasional.

Kekhawatiran Flick muncul setelah Raphinha sebelumnya mengalami masalah kebugaran ketika membela Brasil dalam pertandingan melawan Australia hingga harus meninggalkan pemusatan latihan lebih awal.

Pelatih asal Jerman itu berharap Ancelotti dapat mengelola menit bermain sang pemain agar terhindar dari risiko cedera yang dapat mengganggu persiapannya bersama Barcelona.

Flick juga memahami keinginan Raphinha untuk membela negaranya, tetapi menegaskan bahwa kondisi fisik pemain tetap perlu menjadi perhatian utama.

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Situasi semakin rumit karena Brasil dijadwalkan menghadapi Jepang pada 14 November dan Singapura pada 17 November, dengan kedua pertandingan berlangsung di Singapura.

Perjalanan internasional tersebut dinilai kurang ideal bagi Raphinha, terlebih Barcelona masih membutuhkan kontribusinya untuk menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya setelah kekalahan dari Real Madrid di El Clásico.