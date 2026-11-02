Mikel Arteta Puji Mentalitas Arsenal Usai Raih Kemenangan Bersejarah di Anfield

Mikel Arteta memuji mentalitas Arsenal setelah mengalahkan Liverpool 1-0 di Anfield. Kemenangan bersejarah itu membawa The Gunners unggul tiga poin di puncak klasemen Premier League. (Instagram/@arsenal)
JawaPos.com - Mikel Arteta menegaskan bahwa para pemain Arsenal sangat menikmati tantangan untuk menaklukkan Liverpool di Anfield.
Ia pun memuji kemenangan 1-0 yang diraih timnya pada Minggu sebagai hasil "bersejarah", mengingat The Gunners akhirnya kembali menang di markas Liverpool setelah 14 tahun.
Gol Kai Havertz pada menit ke-16 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Hasil ini membawa Arsenal unggul tiga poin atas Manchester City di puncak klasemen Premier League.
Liverpool berusaha keras mengejar ketertinggalan dan memberikan tekanan besar kepada tim tamu. Namun, Arsenal mampu mengendalikan permainan dengan lebih baik pada babak kedua, sekaligus mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.
Bahkan, Liverpool menutup pertandingan tanpa mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Catatan tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah pertandingan kandang The Reds di Premier League.
Hasil ini terasa semakin berarti bagi Arsenal karena mereka sebelumnya memiliki catatan kurang meyakinkan di Anfield. The Gunners hanya meraih satu clean sheet dalam 27 kunjungan liga sebelumnya ke markas Liverpool. Selain itu, mereka juga sempat menelan delapan kekalahan dalam 13 pertandingan liga terakhir sebelum kemenangan tersebut.
Melansir ESPN, Arteta mengakui bahwa mengakhiri penantian panjang untuk meraih kemenangan di Anfield membutuhkan lebih dari sekadar kualitas permainan. Menurutnya, Arsenal harus mampu mengatasi tekanan psikologis sekaligus tetap disiplin menghadapi karakter permainan Liverpool.
"(Mereka) sangat menyukai misi ini," kata Arteta. "Dan misi ini adalah sesuatu yang tidak kami capai dalam 14 tahun. Ada beberapa alasan untuk itu. Beberapa di antaranya adalah masalah psikologis. Beberapa di antaranya terkait dengan kualitas yang kami tunjukkan di lapangan, momen-momen tertentu, atau keputusan-keputusan tertentu."
Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti pentingnya menjaga ketenangan ketika Liverpool mulai meningkatkan intensitas serangan. Ia menyadari bahwa lawan memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi kacau yang dapat mengubah jalannya pertandingan dalam waktu singkat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022