Bruno Guimaraes Akui Teknik Penalti Tak Lagi Efektif, Bintang Arsenal Siap Berbenah

JawaPos.com - Bruno Guimaraes mengakui teknik tendangan penaltinya tidak lagi efektif. Gelandang Arsenal tersebut menyadari perlunya perubahan setelah serangkaian kegagalan dari titik putih dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam wawancara eksklusif dengan ESPN Brasil, Guimaraes secara terbuka membicarakan masalah yang tengah dihadapinya. Ia mengakui bahwa pendekatan yang selama ini digunakan untuk mengeksekusi penalti tidak lagi memberikan hasil yang diharapkan.

Gaya tendangan penalti Guimaraes yang menggunakan ancang-ancang tersendat-sendat memang menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Kegagalannya dalam adu penalti melawan Fleetwood Town dari League Two di Carabao Cup pekan lalu turut menjadi penyebab Arsenal tersingkir dari kompetisi tersebut.

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Hasil itu menambah catatan buruk sang gelandang. Ia tercatat gagal mengeksekusi tiga dari empat penalti terakhirnya untuk klub dan tim nasional.

Guimaraes Akui Harus Mengubah Teknik Penalti Guimaraes tidak berusaha menghindari kritik terhadap performanya. Ia mengakui bahwa teknik yang selama ini digunakan, termasuk ketika tampil di Piala Dunia, kini tidak lagi berjalan efektif.

"Begini, saya rasa saya telah mengeksekusi penalti dengan cara tertentu. Saya mencobanya selama Piala Dunia, dan saya juga mencobanya di sini. Sekarang jelas bagi saya bahwa cara itu tidak lagi berhasil," kata Guimarães kepada ESPN Brasil.

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Pemain asal Brasil itu menegaskan dirinya harus cukup rendah hati untuk mengakui kekurangan dan melakukan perubahan. Namun, ia juga memastikan bahwa kegagalan tersebut tidak akan mengubah kepercayaan dirinya sebagai pemain maupun sebagai pribadi.

"Saya cukup rendah hati untuk mengakui bahwa saya perlu meningkatkan diri dan mengubah cara saya menghadapi tantangan. Tetapi satu hal yang pasti: ini tidak mengubah siapa saya sebagai pemain atau sebagai pribadi."