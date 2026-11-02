Prediksi Skor Tenerife vs FC Andorra: Enric Gallego Bakal Bawa Tuan Rumah Raih Tiga Poin

Ilustrasi sepak bola. (Istimewa)
JawaPos.com - CD Tenerife akan menjamu FC Andorra dalam lanjutan pekan ke-12 Segunda División 2026/2027 di Estadio Heliodoro Rodríguez López, Senin (2/11) kick off pukul 20.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Tenerife untuk meraih tiga poin di kandang, sementara Andorra membutuhkan hasil positif demi memperbaiki posisi di klasemen.
Pertandingan yang sempat tertunda akibat cuaca buruk ini diperkirakan berlangsung ketat.
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Tenerife memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi mereka masih perlu memperbaiki konsistensi permainan.
Di sisi lain, Andorra datang dengan pekerjaan rumah besar, terutama dalam membenahi lini pertahanan.
Tenerife saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.
Hasil positif dalam pertandingan ini bisa menjadi modal penting untuk memperbaiki posisi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.
Salah satu pemain yang patut diperhatikan adalah Enric Gallego.
Penyerang veteran tersebut telah mencetak tujuh gol dan menjadi andalan Tenerife dalam urusan membobol gawang lawan.
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Jawa Pos
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