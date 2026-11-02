Andoni Iraola Kritik Wasit, Sebut Alexander Isak Harus Diving agar Liverpool Dapat Penalti

Pelatih Liverpool Andoni Iraola. (Flashscore)
JawaPos.com - Andoni Iraola kecewa terhadap keputusan wasit setelah Liverpool gagal mendapatkan penalti dalam kekalahan dari Arsenal.
Pelatih Liverpool itu bahkan mengaku akan menyuruh Alexander Isak menjatuhkan diri jika kembali dilanggar di kotak penalti.
Liverpool merasa dirugikan setelah wasit Andy Madley dan VAR Stuart Attwell tidak memberikan penalti ketika Isak mengalami tarikan baju dari Jurriën Timber pada babak pertama.
Insiden itu terjadi saat Isak berusaha menyambut umpan silang Bradley Barcola dengan sundulan.
Timber terlihat menarik baju penyerang Liverpool tersebut, tetapi Isak tetap berdiri dan kemudian berbalik untuk berbicara dengannya.
Keputusan tersebut membuat Iraola mempertanyakan standar pengambilan keputusan wasit.
Menurut dia, Isak seharusnya mendapatkan penalti meskipun tidak menjatuhkan diri setelah mengalami pelanggaran.
Melansir ESPN, Iraola menilai keputusan wasit dalam insiden tersebut tidak masuk akal.
Dia berpendapat bahwa tarikan baju yang terlihat jelas seharusnya cukup untuk menghasilkan hadiah penalti, terlepas dari reaksi pemain yang dilanggar.
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