Andoni Iraola Ungkap Kesalahan Liverpool dalam Kekalahan Kontra Arsenal

JawaPos.com - Andoni Iraola menyoroti awal pertandingan yang lambat sebagai salah satu penyebab Liverpool menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal di Anfield.

Menurut dia, The Reds terlambat menemukan ritme permainan sehingga harus membayar mahal kesalahan di lini belakang.

Arsenal mencetak gol semata wayang pada menit ke-16 setelah memanfaatkan kesalahan umpan dari Alisson Becker.

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Declan Rice kemudian mengirimkan umpan silang mendatar yang diselesaikan Kai Havertz untuk membawa tim tamu unggul.

Liverpool berusaha bangkit dan menunjukkan respons yang cukup meyakinkan.

Mereka meningkatkan tekanan, menciptakan sejumlah peluang, serta memaksa Arsenal lebih banyak bertahan.

Namun, dominasi tersebut tidak menghasilkan gol karena penyelesaian akhir The Reds kurang maksimal, sementara barisan belakang tim asuhan Mikel Arteta tampil solid.

Iraola mengakui timnya memiliki banyak hal positif setelah tertinggal.