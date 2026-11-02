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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 2 November 2026 | 20.02 WIB

Andoni Iraola Ungkap Kesalahan Liverpool dalam Kekalahan Kontra Arsenal

Pelatih Liverpool Andoni Iraola sebut awal lambat menyebabkan kekalahan 0-1 dari Arsenal di Anfield. (ig @liverpoolfc) - Image

Pelatih Liverpool Andoni Iraola sebut awal lambat menyebabkan kekalahan 0-1 dari Arsenal di Anfield. (ig @liverpoolfc)

JawaPos.com - Andoni Iraola menyoroti awal pertandingan yang lambat sebagai salah satu penyebab Liverpool menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal di Anfield.

Menurut dia, The Reds terlambat menemukan ritme permainan sehingga harus membayar mahal kesalahan di lini belakang.

Arsenal mencetak gol semata wayang pada menit ke-16 setelah memanfaatkan kesalahan umpan dari Alisson Becker.

Declan Rice kemudian mengirimkan umpan silang mendatar yang diselesaikan Kai Havertz untuk membawa tim tamu unggul.

Liverpool berusaha bangkit dan menunjukkan respons yang cukup meyakinkan.

Mereka meningkatkan tekanan, menciptakan sejumlah peluang, serta memaksa Arsenal lebih banyak bertahan.

Namun, dominasi tersebut tidak menghasilkan gol karena penyelesaian akhir The Reds kurang maksimal, sementara barisan belakang tim asuhan Mikel Arteta tampil solid.

Iraola mengakui timnya memiliki banyak hal positif setelah tertinggal.

Meski demikian, dia menilai Liverpool seharusnya bisa mengawali pertandingan dengan lebih baik agar tidak memberikan keuntungan kepada lawan sejak awal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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