Andoni Iraola Ungkap Kesalahan Liverpool dalam Kekalahan Kontra Arsenal

Pelatih Liverpool Andoni Iraola sebut awal lambat menyebabkan kekalahan 0-1 dari Arsenal di Anfield. (ig @liverpoolfc)
JawaPos.com - Andoni Iraola menyoroti awal pertandingan yang lambat sebagai salah satu penyebab Liverpool menelan kekalahan 0-1 dari Arsenal di Anfield.
Menurut dia, The Reds terlambat menemukan ritme permainan sehingga harus membayar mahal kesalahan di lini belakang.
Arsenal mencetak gol semata wayang pada menit ke-16 setelah memanfaatkan kesalahan umpan dari Alisson Becker.
Declan Rice kemudian mengirimkan umpan silang mendatar yang diselesaikan Kai Havertz untuk membawa tim tamu unggul.
Liverpool berusaha bangkit dan menunjukkan respons yang cukup meyakinkan.
Mereka meningkatkan tekanan, menciptakan sejumlah peluang, serta memaksa Arsenal lebih banyak bertahan.
Namun, dominasi tersebut tidak menghasilkan gol karena penyelesaian akhir The Reds kurang maksimal, sementara barisan belakang tim asuhan Mikel Arteta tampil solid.
Iraola mengakui timnya memiliki banyak hal positif setelah tertinggal.
Meski demikian, dia menilai Liverpool seharusnya bisa mengawali pertandingan dengan lebih baik agar tidak memberikan keuntungan kepada lawan sejak awal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022