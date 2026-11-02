Prediksi Skor Pakhtakor Vs Al Nassr di ACL Elite: Faris Najd Sulit Menang tanpa Ronaldo

JawaPos.com - Al Nassr akan menghadapi klub asal Uzbekistan Pakhtakor Tashkent, dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Elite 2026/2027.

Laga ini tidak akan mudah bagi Faris Najd. julukan Al Nassr, jika tidak diperkuat Cristiano Ronaldo.

Al Nassr akan melawat ke markas Pakhtakor di Pakhtakor Central pada Senin (2/11) pukul 20.45 WIB.

Al Nassr datang ke Uzbekistan dengan modal sangat bagus. Pasukan Ange Postecoglou itu mencatatkan enam kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Cristiano Ronaldo Bakal Diistirahatkan? Selain tidak memiliki modal yang cukup apik di kompetisi antarklub Asia tersebut, Al Nassr juga kemungkinan tidak akan diperkuat para pemain andalannya saat menantang Pakhtakor di Uzbekistan.

Ada kemungkinan Cristiano Ronaldo menjadi satu dari tiga nama yang tidak dibawa ke Uzbekistan bersama Kingsley Coman dan Mohamed Simakan.

"Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya perjalanan yang harus dilakukan," ujar Postecoglou, dikutip dari ESPN, Senin (2/11).

Pakhtakor Tangguh di Kandang Pakhtakor berpeluang memanfaatkan dukungan bermain di hadapan pendukung sendiri.