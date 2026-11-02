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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 2 November 2026 | 19.29 WIB

Prediksi Skor Sassuolo vs Fiorentina di Liga Italia: Jay Idzes Kembali, Tuan Rumah Incar Kemenangan

Jay Idzes siap tampil membela Sassuolo saat menghadapi Fiorentina. (Jay Idzes) - Image

Jay Idzes siap tampil membela Sassuolo saat menghadapi Fiorentina. (Jay Idzes)

JawaPos.com - Sassuolo akan menjamu Fiorentina pada pekan ke-10 Liga Italia 2026/2027 di MAPEI Stadium, Selasa (3/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut.

Kabar kembalinya Jay Idzes ke dalam skuad menjadi salah satu hal yang menarik perhatian menjelang pertandingan ini. Bek Timnas Indonesia itu sudah kembali tersedia setelah menjalani pemulihan cedera dan masuk dalam daftar pemain Sassuolo ketika menghadapi Lazio pada laga sebelumnya.

Kehadiran Idzes diharapkan bisa membantu memperbaiki pertahanan Sassuolo yang sedang bermasalah. Pada pertandingan melawan Lazio, Neroverdi harus menelan kekalahan telak 2-6. Hasil tersebut memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pelatih Alberto Aquilani, terutama dalam menjaga organisasi permainan di lini belakang.

Sassuolo juga memiliki catatan pertahanan yang kurang meyakinkan sepanjang awal musim. Mereka telah kebobolan 22 gol dalam sembilan pertandingan Serie A. Situasi ini membuat kemungkinan tampilnya Idzes menjadi perhatian, mengingat tim membutuhkan pemain yang mampu menjaga koordinasi pertahanan saat menghadapi tekanan lawan.

Menurut laporan Sky Sport Italia, Idzes berpeluang langsung masuk starting XI untuk pertandingan melawan Fiorentina. Namun, prediksi susunan pemain dari Sports Mole belum mencantumkan nama bek berusia 26 tahun tersebut. Dalam perkiraan itu, posisi bek tengah ditempati Ismael Cande dan Duje Caleta-Car.

Dengan demikian, peluang Idzes menjadi starter masih perlu ditunggu hingga susunan pemain resmi diumumkan. Jika dipercaya tampil sejak menit awal, ia berpeluang membantu Sassuolo mengatasi masalah pertahanan yang terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Di sisi lain, Fiorentina juga datang dengan situasi yang belum ideal. La Viola baru mengumpulkan lima poin dan menempati peringkat ke-17 klasemen sementara. Sementara itu, Sassuolo berada di posisi ke-15 dengan delapan poin.

Selisih tiga poin membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim. Kemenangan akan membantu mereka memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari persaingan di papan bawah klasemen.

Editor: Edi Yulianto
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