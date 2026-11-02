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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 2 November 2026 | 19.17 WIB

Prediksi Skor Atalanta vs Parma: La Dea Bidik Kemenangan, Tim Tamu Dibayangi Tren Buruk

Atalanta vs Parma, laga penting di Serie A 2026/2027. (Instagram/@atalantabc) - Image

Atalanta vs Parma, laga penting di Serie A 2026/2027. (Instagram/@atalantabc)

JawaPos.com - Atalanta akan menjamu Parma pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di New Balance Arena, Bergamo, Selasa (3/11) dini hari WIB.

Laga Atalanta vs Parma dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11) pukul 20.45 waktu setempat atau Selasa pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan setelah melewati beberapa laga tanpa hasil maksimal. 

Sementara itu, Parma datang dengan tekanan besar karena masih kesulitan mengumpulkan poin dan memperbaiki posisi di klasemen.

Atalanta saat ini mengumpulkan 11 poin dari sembilan pertandingan Serie A. 

Kemampuan Atalanta dalam mencetak gol tetap menjadi modal penting. Mereka sudah membukukan 16 gol di Serie A musim ini. 

Parma datang ke Bergamo dengan catatan yang lebih mengkhawatirkan, baru mengoleksi lima poin dari sembilan pertandingan.

Mereka juga menjadi salah satu tim dengan produktivitas terendah, setelah hanya mencetak lima gol sepanjang kompetisi musim ini.

Rekor pertandingan tandang Parma juga tidak mendukung mereka menjelang lawatan ke markas Atalanta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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