Gagal di Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer Kini Melatih di Klub Divisi Kelima Norwegia

Mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. (AP Photo/Rui Vieira)
JawaPos.com - Setelah gagal menukangi Manchester United, tidak membuat karier kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer berakhir. Kini dia dikabarkan tergabung dalam tim kepelatihan salah satu klub yang berkompetisi di divisi kelima Norwegia, yaitu FCK. Di FCK, Ole Gunnar Solskjaer menangani tim utama dan tim junior.
Mantan bintang Manchester United itu mulai membantu klub lokal tersebut di Kristiansund. FCK baru saja menyelesaikan musim dengan menempati posisi kesembilan dari 11 tim di Divisi Keempat Norwegia.
Meski kini membantu FCK, Solskjaer belum menutup kemungkinan untuk kembali menangani sebuah tim sebagai manajer penuh waktu. Pengalaman panjangnya bersama Manchester United dan klub-klub sebelumnya membuat nama pelatih berusia 53 tahun itu masih memiliki daya tarik dalam dunia kepelatihan.
"Ya, saya rasa saya mungkin akan menerima pekerjaan," ujar Solskjaer saat berbicara kepada TV2 Sport baru-baru ini sebagaimana dilansir talkSPORT.
Pernyataan itu memperlihatkan Solskjaer masih memiliki keinginan untuk kembali memimpin sebuah tim dari pinggir lapangan. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai klub mana yang akan menjadi tujuan berikutnya dalam perjalanan kariernya.
Untuk saat ini, ia memilih kembali terlibat dalam aktivitas sepak bola melalui FCK, sembari tetap membuka peluang apabila kesempatan melatih di level yang lebih tinggi datang.
Manchester United tetap memiliki tempat khusus dalam kehidupan Solskjaer. Dia pernah menjadi bagian dari klub tersebut selama bertahun-tahun, baik sebagai pemain maupun pelatih.
"Saya sudah berada di klub itu selama 18-19 tahun, jadi itu sudah seperti keluarga. Tapi itu bukan sesuatu yang saya pikirkan."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Solskjaer tidak menutup pintu untuk kembali, tetapi juga tidak menjadikan Manchester United sebagai fokus utamanya saat ini.
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