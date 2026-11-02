Prediksi Skor Newcastle United vs Everton: Misi Balas Dendam The Magpies di Liga Inggris

JawaPos.com - Newcastle United akan menjamu Everton pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di St James' Park, Selasa (3/11) pukul 03.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi The Magpies untuk membalas kekalahan dari Everton sekaligus menjaga momentum positif di kompetisi domestik.

Newcastle punya alasan kuat untuk membidik kemenangan.

Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Matthias Jaissle juga ingin bangkit setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris akibat kekalahan 1-3 dari Everton pada Kamis lalu.

Hasil itu membuat The Toffees datang ke St James' Park dengan kepercayaan diri lebih tinggi.

Persoalan utama yang perlu dibenahi Newcastle adalah pertahanan yang sudah kebobolan 14 gol dalam delapan pertandingan Liga Inggris musim ini.

Newcastle juga belum mampu mencatatkan clean sheet di kandang sendiri sepanjang musim ini.

Di sisi lain, Everton juga mempunyai pekerjaan rumah.