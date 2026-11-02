Prediksi Skor Al Gharafa vs Al Qadisiyah FC di ACL Elite: Siapa Bakal Menang

Al Qadisiyah FC akan menghadapi Al Gharafa dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Gharafa akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Al Qadisiyah FC dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/11) kick off pukul 01.15 WIB.
Kedua tim datang dengan kondisi berbeda, terutama jika melihat hasil pertandingan dan posisi mereka di klasemen West Region.
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Al Gharafa masih terpuruk di peringkat ke-15 tanpa poin dari tiga pertandingan. Sementara itu, Al-Qadisiyah FC berada di posisi ketujuh dengan koleksi lima poin.
Menghadapi Al Qadisiyah FC, Al Gharafa perlu memaksimalkan keuntungan bermain di kandang. Dukungan suporter bisa menjadi tambahan motivasi untuk tampil lebih berani.
Al Qadisiyah FC datang dengan modal lima pertandingan tanpa kekalahan di berbagai kompetisi. Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.
Dari sisi klasemen, Al Qadisiyah FC mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan, hasil satu kemenangan dan dua imbang.
Mereka memiliki selisih gol plus satu, sedangkan Al-Gharafa berada di posisi ke-15 dengan selisih gol minus tiga.
Perbedaan performa kedua tim membuat Al Qadisiyah FC lebih diunggulkan.
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