Prediksi Skor Al Sadd vs Al Ahli Saudi di ACL Elite: Tim Tamu Incar Kemenangan

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Sadd akan menghadapi Al Ahli Saudi dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11) pukul 23.00 WIB.
Kedua tim memiliki modal dan pekerjaan rumah masing-masing menjelang pertemuan yang diperkirakan berlangsung ketat.
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Al Sadd datang dengan kepercayaan diri sebagai bekal penting bagi tim tuan rumah untuk menghadapi Al Ahli Saudi, yang tengah berusaha memperbaiki performa.
Al Sadd tetap perlu menjaga keseimbangan permainan. Ketajaman di lini depan tidak akan cukup apabila mereka memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain Al Ahli Saudi.
Pertahanan tuan rumah harus mampu mengantisipasi serangan balik dan meminimalkan kesalahan yang berpotensi dimanfaatkan lawan.
Di sisi lain, Al Ahli Saudi datang dengan kondisi yang kurang ideal.
Dalam enam laga terakhir, Al Ahli Saudi tercatat kebobolan 11 gol. Catatan tersebut menjadi perhatian sebelum mereka bertandang ke markas Al Sadd.
Rekor pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang cukup seimbang.
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