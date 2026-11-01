Kalah dari Brighton, Elliot Anderson Akui Manchester City Buang Banyak Peluang

Elliot Anderson setelah Manchester City kalah dari Brighton and Hove Albion. (Dok. Manchester City)
JawaPos.com - Elliot Anderson merasa Manchester City terlalu banyak membuang peluang saat kalah lawan Brighton and Hove Albion di pekan kesembilan Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor tipis 0-1 tersebut dimainkan di Etihad City, Minggu (1/11/2026).
Manchester City harus kebobolan pada menit ke-11 yang menurut Elliot Anderson adalah gol yang sulit diterima. Dia merasa timnya juga terlalu banyak membuang peluang.
"Jelas, kami kebobolan gol yang sulit diterima. Kami memiliki begitu banyak peluang dan di hari lain, kami bisa memanfaatkannya dan mungkin memenangkan pertandingan, jadi jujur saja ini sangat disayangkan," kata Elliot Anderson yang dikutip laman resmi Manchester City, Minggu (1/10/2026).
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Gelandang 23 tahun tersebut mengaku Manchester City kesulitan ketika harus kebobolan saat laga baru berjalan 11 menit. Ditambah lagi, mereka kesulitan mencetak gol padahal punya banyak peluang.
"Selalu sulit ketika Anda kebobolan di awal pertandingan; itu bukan yang Anda inginkan di kandang. Dan kami tidak berhasil mencetak gol pertama padahal kami menciptakan begitu banyak peluang," ujar Anderson.
Kekalahan kali ini tidak disebabkan karena kurangnya semangat juang. Namun, ketidakmampuan para pemain Manchester City dalam memanfaatkan peluang menjadi gol.
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“Bukan karena kurangnya semangat juang dan komitmen. Kami telah memberikan segalanya. Kami mendominasi sebagian besar pertandingan dan peluang untuk mencetak gol tampak sangat menjanjikan, tetapi gol itu tidak kunjung datang,” pungkas Elliot Anderson.
Secara statistik pertandingan, Manchester City melepaskan enam tendangan ke arah gawang berbanding tiga milik Brighton. Melansir Fotmob, The Citizens juga memiliki lima peluang yang semua tidak bisa berbuah gol.
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